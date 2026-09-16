Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em từ 6 đến 14 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở. Việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc, Nghị định quy định hai mức độ là hoàn thành và nâng cao.

Ở mức độ hoàn thành, đối với cá nhân, yêu cầu là hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối với xã, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 phải đạt ít nhất 98%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt ít nhất 95%, riêng xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 85%. Tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học phải đạt 100%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%.

Đối với tỉnh, ít nhất 95% số xã phải được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thành.

Ở mức độ nâng cao, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 phải đạt ít nhất 99%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt ít nhất 97%; duy trì tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình ở mức 100% trong ít nhất 2 năm liên tiếp. Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục phải đạt ít nhất 90%. Đối với tỉnh, 100% số xã phải được công nhận đạt chuẩn mức độ nâng cao.

Đối với giáo dục trung học cơ sở bắt buộc, ở mức độ hoàn thành, xã phải đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thành; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, riêng xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; tỷ lệ thanh niên 18 tuổi hoàn thành chương trình đạt 100%.

Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đang học hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp phải đạt ít nhất 80%, riêng xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. Tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi trung học cơ sở và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%. Cấp tỉnh phải có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn mức độ hoàn thành.

Ở mức độ nâng cao, xã phải đồng thời đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ nâng cao và giáo dục trung học cơ sở bắt buộc mức độ hoàn thành; duy trì tỷ lệ thanh niên 18 tuổi hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 100% trong ít nhất 2 năm liên tiếp. Tỷ lệ thiếu niên 15 tuổi hoàn thành chương trình đạt ít nhất 97%; tỷ lệ người từ 15 đến 18 tuổi đang học hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 90%; tỷ lệ người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 90%.

Đối với cấp tỉnh, 100% số xã phải được công nhận đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở bắt buộc mức độ nâng cao. Các tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm việc thực hiện giáo dục bắt buộc thực chất, chú trọng cả kết quả hoàn thành chương trình và khả năng tiếp cận giáo dục của người học, nhất là trẻ em và người khuyết tật.

Theo Chinhphu.vn