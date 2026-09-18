Dự kiến giảm phương thức tuyển sinh đại học

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Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số phương thức trong xét tuyển đại học. Theo đó, từ năm 2027, các cơ sở chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và năm 2028, chỉ còn 1 phương thức được áp dụng.
Từ mùa tuyển sinh 2027, dự kiến công tác tuyển sinh có nhiều thay đổi. Ảnh: VNU
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học
Một trong điểm mới nổi bật của dự thảo là quy định các cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.
Dự thảo cũng quy định, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.
Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp thì sử dụng tổng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo tại Thông báo tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.
Các nguồn xét tuyển khác gồm: Thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng THPT và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trước ngày 28-2 hằng năm. Các đối tượng trên được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.
Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sắp xếp và đưa ra danh sách 11 phương thức xét tuyển, thay vì 19 phương thức như ở quy định trước đây.
11 phương thức xét tuyển đại học, tính từ năm 2027. Ảnh: Moet
https://hanoimoi.vn/du-kien-giam-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-1757040.html
Theo hanoimoi.vn
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