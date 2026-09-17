Hành trang “Tiếng Việt cho em”

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Là người dân bản địa có nhiều năm công tác tại xã Pà Cò, cô giáo Giàng Thị Sao - giáo viên Trường TH&THCS Hang Kia thấy được những khó khăn của các đồng nghiệp, nhất là giáo viên dạy đầu cấp tiểu học bởi sự bất đồng ngôn ngữ, việc đưa kiến thức tới học trò gặp nhiều trở ngại.
Cô giáo Giàng Thị Sao có 5 năm tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc Mông xã Pà Cò.
Cô giáo Sao chia sẻ: Trường TH&THCS Hang Kia có 100% học sinh là dân tộc Mông. Trong đó, số đông trẻ khi mới đến trường chưa hiểu tiếng Việt, chỉ biết giao tiếp bằng hành động, cử chỉ, nét mặt... dẫn đến không hiểu và khó tiếp thu được kiến thức, kỹ năng thầy, cô truyền đạt. Với mong muốn cải thiện và tăng cường Tiếng Việt cho trẻ người Mông, tôi mở lớp học miễn phí “Tiếng Việt cho em”, đối tượng học chủ yếu là các bé chuẩn bị vào lớp 1.
Được Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, lớp học duy trì đều đặn vào dịp Hè, thời gian từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8. Theo đó, vào buổi sáng các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trẻ đến lớp học tiếng Việt cùng cô Sao. Buổi chiều, các bậc phụ huynh cho trẻ đến chơi và giao tiếp trực tiếp. Cô giáo người Mông cho rằng, khi các bé chơi và tự trao đổi, giao tiếp với nhau sẽ học được tiếng phổ thông nhanh hơn.
Cô giáo Giàng Thị Sao dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc Mông chuẩn bị vào lớp 1.
Triển khai từ năm học 2022-2023, cô giáo Giàng Thị Sao đã có 5 năm đồng hành cùng trẻ người Mông học tiếng Việt. Từ hoạt động tổ chức lớp học miễn phí, trẻ được vui chơi, học giao tiếp, nói các câu, từ khó, cùng nhau trang bị tiếng Việt để các em tự tin hơn trước thềm năm học mới. Khoảng cách giữa thầy và trò trong giao tiếp, cũng như lĩnh hội kiến thức được rút ngắn.
Cô giáo Sao cũng tăng cường sử dụng tiếng Việt và tiếng Mông kết hợp với các biểu cảm, hành động của cơ thể trong các giờ giảng dạy; tích cực tuyên truyền, vận động trẻ người Mông đến lớp và vận động các bậc phụ huynh thường xuyên giao tiếp bằng tiếng phổ thông cùng con em tại gia đình, giúp việc rèn luyện tiếng Việt hiệu quả hơn. Từ đây, trẻ người Mông dần thông thạo tiếng phổ thông, việc tiếp thu kiến thức tốt hơn, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục trong trường học ở vùng cao.
Bùi Minh
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