Mong ổn định bữa ăn bán trú cho học sinh

Năm học mới đã bước sang tuần thứ ba, song một số trường trên địa bàn phường Hòa Bình vẫn chưa tổ chức ăn bán trú. Trước mong mỏi của phụ huynh, các nhà trường và chính quyền địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm tổ chức bữa ăn học đường an toàn cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Hòa Bình, nền nếp dạy và học đã cơ bản ổn định.

Những buổi trưa tất bật

Cơn mưa vào giờ tan học khiến khu vực trước phân hiệu Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Sông Đà thêm đông đúc. Dưới những chiếc áo mưa, phụ huynh đứng chờ con, người vội vã nhìn đồng hồ, người tranh thủ gọi điện sắp xếp công việc buổi chiều.

Cảnh đón con tan học buổi trưa tại phân hiệu Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Sông Đà.

Chị Nguyễn Hoàng Anh có hai con cùng học tại phân hiệu. Khi tiếng trống tan trường vang lên, chị vừa tìm con giữa dòng học sinh, vừa lo che mưa cho cả hai. Từ khi nhà trường chưa tổ chức ăn bán trú, mỗi ngày chị phải thu xếp thời gian đón các con về ăn trưa rồi đưa trở lại lớp vào đầu giờ chiều.

Chị Hoàng Anh mong nhà trường sớm tổ chức ăn bán trú để các con có bữa ăn, thời gian nghỉ trưa ổn định tại trường; phụ huynh cũng bớt những chuyến đưa, đón giữa ngày và yên tâm làm việc.

Đó cũng là mong muốn của nhiều gia đình có con học tiểu học. Khi chưa có bán trú, khoảng thời gian giữa hai buổi học trở thành bài toán khó đối với phụ huynh. Chỉ cần công việc phát sinh hoặc thời tiết không thuận lợi, việc đón con, chuẩn bị bữa trưa rồi đưa các em trở lại trường đúng giờ càng thêm vất vả.

Tại Trường Tiểu học Hòa Bình, nhu cầu ăn bán trú của học sinh khá lớn. Cô Hà Ngọc Lan- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau sắp xếp, trường hiện có 2.693 học sinh, 84 lớp với 161 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nền nếp dạy và học đã cơ bản ổn định. Qua hội nghị cha mẹ học sinh và đăng ký trực tiếp, nhà trường đã tiếp nhận nhu cầu ăn bán trú của hơn 2.200 học sinh.

“Nhà trường rất chia sẻ với những khó khăn của phụ huynh khi phải đưa, đón con nhiều lần trong ngày, nhất là khi thời tiết không thuận lợi. Nhiều phụ huynh mong muốn hoạt động bán trú sớm được triển khai để các em có điều kiện ăn trưa, nghỉ ngơi tại trường, tiếp tục học buổi chiều; cha mẹ cũng yên tâm công tác”, cô Hà Ngọc Lan chia sẻ.

Quang cảnh bếp ăn đóng cửa từ dịp hè đến nay tại trường Tiểu học Hoà Bình.

Với trẻ mầm non, việc chưa tổ chức ăn bán trú còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì thời gian đến lớp. Nhiều gia đình lựa chọn cho con nghỉ, chờ đến khi nhà trường tổ chức ăn bán trú mới đưa trẻ trở lại lớp. Một số gia đình những ngày thời tiết thuận lợi đưa con đến trường vào buổi sáng, đến trưa đón về và cho nghỉ buổi chiều. Việc học vì thế chưa thể duy trì đều đặn như khi trẻ được ăn, nghỉ bán trú tại trường.

Khẩn trương hoàn thiện điều kiện bán trú

Sau sắp xếp các đơn vị trường học, trên địa bàn phường Hòa Bình có 6 trường, 17 phân hiệu và 4 điểm trường. Quy mô lớn, phạm vi quản lý rộng đòi hỏi việc tổ chức bán trú phải được rà soát cụ thể tại từng đơn vị.

Ông Quách Minh Nhất - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Bình cho biết, đề án sắp xếp các đơn vị trường học trên địa bàn cơ bản hoàn thành trước ngày 30/8/2026; các trường hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/9.

Sau sắp xếp, địa phương đã chỉ đạo các nhà trường, phòng, ban chuyên môn phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục; đồng thời rà soát quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ học sinh.

Đối với tổ chức ăn bán trú, các trường có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Văn hóa - Xã hội để tham mưu UBND phường thành lập tổ thẩm định.

“Phòng Văn hóa - Xã hội đang phối hợp với các nhà trường để thông tin, hướng dẫn thực hiện quy trình tổ chức ăn bán trú. Đây là nội dung phải được triển khai đúng các bước, từ tổng hợp nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ đến thẩm định các điều kiện liên quan”, ông Quách Minh Nhất cho biết.

Trước những ý kiến, kiến nghị của phụ huynh, cơ quan chuyên môn đang phối hợp với các trường thông tin để cha mẹ học sinh hiểu rõ quy trình; đồng thời tham mưu UBND phường và phối hợp các phòng, ban đẩy nhanh những phần việc thuộc thẩm quyền.

Theo quy trình, các trường chủ động hoàn thiện hồ sơ về nhu cầu, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đề nghị UBND phường thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, nhà trường mới tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn, ký kết và quản lý hợp đồng theo quy định.

Sớm nhưng phải an toàn

Cùng với tiến độ, an toàn thực phẩm là yêu cầu được đặt lên hàng đầu khi hàng nghìn học sinh sử dụng bữa ăn tại trường mỗi ngày.

Theo kế hoạch của UBND phường Hòa Bình về triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở giáo dục phải rà soát bếp ăn tập thể, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kiểm thực, lưu mẫu, công khai thông tin và phương án xử lý sự cố; những thiếu sót phải được khắc phục.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cũng phải qua thẩm định. Trên cơ sở đề nghị của cơ sở giáo dục, UBND phường thành lập tổ thẩm định, công khai yêu cầu hồ sơ và tiêu chí; tiến hành kiểm tra, xác minh, kiểm tra thực tế trước khi phê duyệt kết quả đối với đơn vị đủ điều kiện.

Khi bữa ăn bán trú được tổ chức, công tác giám sát tiếp tục được duy trì. Đơn vị cung cấp và bếp ăn của cơ sở giáo dục phải được kiểm tra ít nhất một lần mỗi tháng và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Thông tin về nhà cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn, hình ảnh thực phẩm và bữa ăn phải được công khai hằng ngày. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tham gia giám sát; các phản ánh liên quan phải được xử lý trong vòng 24 giờ.

Những yêu cầu chặt chẽ ấy cũng cho thấy việc tổ chức lại bữa ăn bán trú sau sắp xếp trường học cần có thời gian để hoàn thiện đầy đủ các điều kiện. Điều phụ huynh mong đợi không chỉ là bán trú được triển khai sớm, mà quan trọng hơn là con em mình được sử dụng những bữa ăn bảo đảm chất lượng và an toàn.

Trước cổng trường vào mỗi buổi trưa, những chuyến xe đưa, đón học sinh vẫn nối nhau. Với chị Nguyễn Hoàng Anh và nhiều phụ huynh, mong mỏi lúc này rất cụ thể: Con được ăn trưa, nghỉ ngơi an toàn tại trường, cha mẹ bớt những chuyến đi vội vã giữa ngày.

Để đáp ứng mong muốn ấy, việc hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ nhưng không thể bỏ qua những yêu cầu về an toàn. Khi từng khâu được chuẩn bị chặt chẽ, bữa ăn bán trú không chỉ giúp học sinh sớm ổn định nền nếp học tập, sinh hoạt mà còn mang lại sự yên tâm cho mỗi gia đình.

Hồng Duyên