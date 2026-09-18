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Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Sáng 18/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt.

Dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” sẽ chính thức diễn ra từ 7 giờ ngày 19/9/2026 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát tổng thể các nội dung, phần việc theo nhiệm vụ được phân công.

Chương trình gồm các nội dung chính: Biểu diễn nghệ thuật chào mừng; nghi lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh và nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung của chương trình được triển khai theo kịch bản, nhằm kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ phận, lực lượng tham gia; rà soát công tác tổ chức, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các nghi thức của buổi lễ.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trực tiếp chỉ đạo chương trình tổng duyệt.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại chương trình, đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, trang trọng.

Sau chương trình tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng tham gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cục, đơn vị thuộc Bộ Công an rà soát tổng thể các nội dung, phần việc theo nhiệm vụ được phân công. Trong đó, tập trung hoàn thiện công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ đại biểu, Nhân dân tham dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kiểm tra kỹ từng khâu, từng phần việc; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đồng thời, xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt, an toàn và trang trọng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn ĐBQH Chương trình Ban chấp hành trung ương đảng Bác hồ Lãnh đạo tỉnh Lễ kỷ niệm đền Hùng Khánh thành Bí thư
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