Phú Thọ mở rộng kết nối đầu tư, hợp tác phát triển với doanh nghiệp Vân Nam (Trung Quốc)

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 16/9, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam và khảo sát thực địa mỏ đá Tề Tinh nhằm xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam đã giới thiệu về quy mô hoạt động, năng lực sản xuất, mô hình khai thác - chế biến khoáng sản hiện đại; đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ chế, chính sách và cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Thông tin tới đối tác về định hướng và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Sau hợp nhất địa giới hành chính, Phú Thọ sở hữu không gian phát triển rộng lớn với diện tích trên 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu người, trong đó có trên 2 triệu lao động. Tỉnh nằm ở vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đóng vai trò cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh phía Bắc Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Phú Thọ với Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam.

Đến nay, Phú Thọ đã quy hoạch 57 khu công nghiệp (đã thành lập 30 khu) với tổng diện tích trên 5.800 ha. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, quy mô nền kinh tế đạt gần 16 tỷ USD. Địa phương đã thu hút 747 dự án FDI đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đóng góp khoảng 180 dự án với tổng vốn xấp xỉ 3,57 tỷ USD.

Đồng chí Vũ Việt Văn khẳng định, Phú Thọ tiếp tục xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng hàng đầu, gắn liền với phát triển hệ thống logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ khảo sát cơ sở sản xuất của Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam.

Đánh giá cao môi trường đầu tư của Phú Thọ, ông Quách Phú Côn - đại diện Tập đoàn Hồng Thân Vân Nam, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bê tông và cốt liệu cát đá Châu Hồng Hà đề xuất nguyện vọng nghiên cứu đầu tư một tổ hợp dự án vật liệu xây dựng tích hợp tại tỉnh.

Dự án dự kiến bao gồm chuỗi khai thác, sản xuất cát, đá, trạm trộn bê tông, nhựa đường, nhà máy gạch không nung và bê tông khí chưng áp... phục vụ trực tiếp cho các công trình hạ tầng, đô thị và phát triển nông thôn mới.

Doanh nghiệp cam kết tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng và hướng tới mô hình “mỏ xanh” bền vững; đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về thủ tục pháp lý và chính sách đầu tư từ phía tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam.

Hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Vật liệu xây dựng Hồng Thân Vân Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng hiện còn nhiều dư địa hợp tác khi Phú Thọ đang đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và mở rộng không gian phát triển. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục khảo sát sâu, làm rõ quy mô, công nghệ và phương án hợp tác để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch chung cũng như pháp luật Việt Nam.

Thống nhất các bước triển khai tiếp theo, đại diện Tập đoàn Hồng Thân Vân Nam, Hiệp hội Công nghiệp bê tông và cốt liệu cát đá Châu Hồng Hà sẽ sớm cử đoàn công tác trực tiếp sang Phú Thọ để khảo sát thực địa, xúc tiến các quy trình chuẩn bị đầu tư.

Chuyến làm việc diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, mở ra các cơ hội hợp tác thiết thực, cụ thể hóa mối quan hệ kết nối kinh tế giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

P.V