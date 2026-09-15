Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh: Phường Phúc Yên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026

Chiều 15/9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên về kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện một số nghị quyết; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2026.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chủ trì buổi làm việc.

8 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Phúc Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát; nắm tình hình Nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân.

Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 5.984 tỷ đồng, tăng 19,65% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết ngày 10/9, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 27,6% kế hoạch.

Một số dự án còn vướng mắc kéo dài, như dự án Khu nhà ở đô thị Nam Phúc Yên, Khu công nghiệp Phúc Yên... Phường cũng chưa có điểm tập kết phế thải xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

Những tháng cuối năm, phường Phúc Yên xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phường kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng nguồn vốn đầu tư công, hỗ trợ hạ tầng và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, sớm kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Phúc Yên, các thành viên đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục rà soát, sắp xếp vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện các tiêu chí đô thị và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, phường cần quan tâm hơn đến lĩnh vực giáo dục; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, rà soát quy hoạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vệ sinh môi trường; xây dựng các giải pháp, lộ trình cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, cần tiếp tục khai thác tốt thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 8 tháng năm 2026, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm...

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị phường Phúc Yên tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác quản lý đô thị và đất đai.

Tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thúy Hường