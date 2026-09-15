Bộ Nội vụ kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại một số cơ quan, đơn vị

Chiều 15/9, trong khuôn khổ chương trình kiểm tra chuyên ngành năm 2026, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Việt Trì nhằm đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và thực hiện phân cấp, phân quyền sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Thị Minh Châu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, đoàn đã nghe báo cáo về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt. Sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Sở gồm 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 8 chi cục và 7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 34 đầu mối, tương ứng 62,9%.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận phát biểu tại buổi làm việc.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai chủ động, đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ quản lý nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối gắn với mức độ tự chủ tài chính, góp phần sử dụng hiệu quả biên chế, cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến nay, 100% nội dung phân cấp, ủy quyền được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không phát sinh khiếu nại liên quan đến lạm quyền, vượt thẩm quyền. Riêng lĩnh vực đất đai đang tiếp tục hoàn thiện phương án phân cấp, ủy quyền bổ sung.

Công tác quản lý biên chế, số lượng người làm việc được thực hiện đúng quy định, gắn với triển khai kịp thời chính sách tinh giản biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, bám sát yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND phường Việt Trì.

Tiếp tục chương trình, đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với UBND phường Việt Trì nhằm kiểm tra kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức. Trọng tâm là kết quả sắp xếp cơ quan chuyên môn, tổ chức mô hình đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã; kết quả thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định; việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại phường.

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Khối chính quyền phường hiện có 4 cơ quan chuyên môn, 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công với 61 cán bộ, công chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm 20 trường học, 1 trạm y tế, 1 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công với 731 viên chức.

Tại hội nghị, đoàn công tác và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, nêu bật tình trạng thiếu nhân lực, một số vị trí còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu; địa bàn quản lý rộng, cơ sở vật chất chưa đồng bộ... Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đức Anh