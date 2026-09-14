Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 14/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp hành chính tháng 8/2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn. Phiên họp được kết nối trực tiếp đến điểm cầu UBND 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu điều hành phần thảo luận tại phiên họp.

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo báo cáo, các chỉ số kinh tế - xã hội chủ yếu trong 8 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khởi sắc. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tuy giảm 2,82% so với tháng trước nhưng tăng 9,23% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, chỉ số IIP toàn ngành tăng 21,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng 22,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 110 nghìn tỷ đồng; doanh thu du lịch ước đạt 12,7 nghìn tỷ đồng (đạt 78% kế hoạch). Kim ngạch xuất khẩu đạt 37,3 tỷ USD (đạt 94% kế hoạch); kim ngạch nhập khẩu đạt 52 tỷ USD (gấp 2 lần cùng kỳ).

Thu ngân sách nhà nước đạt 43,5 nghìn tỷ đồng (đạt 75% dự toán HĐND tỉnh giao). Dư nợ tín dụng đạt trên 401 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn (0,76%).

Thu hút vốn FDI đạt trên 2,3 tỷ USD (tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, vượt 43,6% kế hoạch năm); vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 54,2 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 3,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 785 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại phiên họp.

Đến ngày 21/8/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 8.617 tỷ đồng (đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong tổng số 81 dự án trọng điểm dự kiến sản xuất năm 2026, đã có 33 dự án chính thức đi vào hoạt động. An ninh trật tự, quốc phòng, đối ngoại được giữ vững; phạm pháp hình sự trong tháng giảm 2,5% so với tháng 7/2026.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe báo cáo, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2026; tiến độ giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài trên hệ thống 751; tình hình rà soát, sắp xếp tài sản công dôi dư; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2026 và đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2026.

Cùng với đó, UBND tỉnh nghe báo cáo việc phân bổ vốn và một số vấn đề liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ, kết quả công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thực hiện Đề án đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công ích; định hướng quy hoạch phát triển điện mặt trời; điều chỉnh phương án phát triển các cụm công nghiệp; chủ trương thành lập cụm công nghiệp và đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp...

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại phiên họp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung báo cáo được trình bày; đồng thời tập trung phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các dịch vụ công ích.

Các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí cũng chỉ rõ, các động lực tăng trưởng của tỉnh chưa đồng đều; giải ngân đầu tư công còn chậm; việc giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý dự án tồn đọng và tài sản dôi dư còn nhiều vướng mắc.

Đáng chú ý, trong 864 nhiệm vụ đang triển khai, có 323 nhiệm vụ quá hạn; tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn vẫn diễn ra và một bộ phận cán bộ còn tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm.

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường phải nắm chắc công việc, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm, tồn đọng; không để cán bộ né tránh, đùn đẩy công việc mà không kiểm tra, chấn chỉnh.

Tỉnh sẽ kiên quyết luân chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu hoặc có biểu hiện né tránh, tham nhũng, tiêu cực. Từ tháng 9/2026, thực hiện đánh giá KPI hằng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm căn cứ điều động, phân loại cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí lưu ý, cần phân biệt rõ hành vi cố ý làm trái, vụ lợi với việc cán bộ chủ động giải quyết công việc khách quan, đúng thẩm quyền vì lợi ích chung; tuyệt đối không để xảy ra tâm lý hoang mang, co cụm, sợ trách nhiệm.

Để quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Rà soát, tháo gỡ dứt điểm khó khăn cho 48 dự án ngoài ngân sách và 30 dự án trong khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động. Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất; khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, bảo đảm trong thời hạn 90 ngày.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và ban quản lý dự án các khu vực tập trung hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư các dự án trước ngày 30/9/2026; kiểm điểm trách nhiệm 12 sở, ngành và 25 xã có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình; kiên quyết chấm dứt hợp đồng nhà thầu chậm trễ để điều chuyển vốn.

Đồng chí cũng yêu cầu xử lý dứt điểm 521 cơ sở nhà đất dôi dư; tập trung chuẩn hóa dữ liệu cho 459.000 thửa đất còn lại và phê duyệt phương án đo đạc trước ngày 30/9/2026. Đồng thời, sẵn sàng thay thế ngay cán bộ chậm trễ trong công tác xác định giá đất.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thủ tục hành chính, nhân rộng mô hình “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”. Triển khai hiệu quả chiến dịch 90 ngày xây dựng kho dữ liệu tỉnh. Sửa chữa dứt điểm các tuyến điện chiếu sáng hư hỏng; hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ công ích trước 1/1/2027.

Ngành Giáo dục và Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, bảo đảm an toàn thực phẩm bán trú, an toàn giao thông đường đến trường (đặc biệt khu vực ngầm, tràn, sông suối) và đôn đốc 16 dự án y tế khởi công mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp rà soát công việc thuộc trách nhiệm của mình, tập trung xử lý những nhiệm vụ chậm, những điểm nghẽn.

Trong quá trình thực hiện, phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đề cao trách nhiệm, sự chủ động và tinh thần dám làm vì lợi ích chung.

Đinh Vũ