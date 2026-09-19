Thấm nhuần lời dạy của Bác trong sự nghiệp trồng người

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, coi “trồng người” là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai đất nước. Thấm nhuần tư tưởng ấy, ngành Giáo dục Phú Thọ đang từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong năm đầu tiên sau hợp nhất. Từ những lớp học đầu đời đến các sân chơi trí tuệ quốc gia, quốc tế, tinh thần “trồng người” đang được cụ thể hóa bằng những kết quả ngày càng rõ nét.

Giữ vững nền nếp, tạo nền tảng phát triển

Sau hợp nhất, Phú Thọ có quy mô giáo dục đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố, với 1.965 cơ sở giáo dục (708 trường mầm non, 442 trường tiểu học, 611 trường THCS, 137 trường THPT, 33 cơ sở GDNN-GDTX, 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 5 trường đại học), hơn 1 triệu học sinh, sinh viên, học viên.

Trường THCS Quyết Thắng, phân hiệu Định Cư (xã Quyết Thắng) ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu lớn. Mạng lưới trường lớp, chất lượng đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực chưa đồng đều; vùng đô thị chịu áp lực gia tăng học sinh, trong khi miền núi, vùng dân cư phân tán còn nhiều điểm trường nhỏ. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục xác định nhiệm vụ trước hết là giữ vững ổn định, bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng.

Năm học 2025 - 2026, với phương châm “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, toàn ngành duy trì nền nếp, triển khai đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông mới, từng bước hình thành mặt bằng chất lượng chung sau hợp nhất. Công tác giáo dục, chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 97,9%, trẻ nhà trẻ đạt 40,07%; số trẻ nhà trẻ đi học tăng hơn 13.000 em so với năm học trước. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 99,5%. Khu vực giáo dục mầm non ngoài công lập tiếp tục phát triển, thu hút 20,4% trẻ theo học, góp phần đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ở cấp tiểu học, 100% cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 100% trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,6%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%. Những phương pháp giáo dục mới như STEM, Robotics, ứng dụng AI... được triển khai hiệu quả, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh ngay từ những năm học đầu tiên.

Dấu ấn của năm đầu sau hợp nhất

Nếu giữ ổn định là nền tảng thì giáo dục mũi nhọn chính là điểm nhấn nổi bật của giáo dục Phú Thọ trong năm học đầu tiên sau hợp nhất. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của tỉnh đạt 229/273 giải, tỷ lệ 83,88%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố, gồm 11 giải Nhất, 64 giải Nhì, 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích. Trên đấu trường quốc tế, học sinh Phú Thọ giành 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á và 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu; có học sinh góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Không dừng ở các môn văn hóa, phong trào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiếp tục tạo dấu ấn. Khoa học kỹ thuật xếp thứ 3 toàn quốc, ý tưởng khởi nghiệp xếp thứ 4; cuộc thi ứng dụng AI trong giáo dục giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì. Thể thao học đường đoạt 50 huy chương quốc gia, quốc tế; riêng Đoàn Phú Thọ giành 18 huy chương tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc.

Trường Mầm non Đỗ Đình Thiện, phân hiệu Thanh Hà (xã An Nghĩa) bảo đảm an toàn về thể chất, sức khỏe và tinh thần cho trẻ.

Những thành tích trên cho thấy, dù xuất phát điểm giữa các vùng còn khác nhau sau hợp nhất, song giáo dục Phú Thọ vẫn giữ vững chất lượng đại trà, phát huy được thế mạnh mũi nhọn và từng bước tạo dựng mặt bằng chất lượng chung. Đây là nền tảng để ngành chuyển từ “ổn định sau hợp nhất” sang chuẩn hóa, nâng chất lượng và phát triển.

Để có những kết quả này, yếu tố quyết định vẫn là con người. Toàn ngành hiện có 59.244 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khoảng 98% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Ngành đã tham mưu tuyển dụng, tiếp nhận 2.455 giáo viên, nhân viên, trong đó có 29 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được thu hút, 1.335 giáo viên tuyển mới và 1.053 biên chế giáo viên mầm non cùng các vị trí còn thiếu.

Cùng với chuẩn hóa đội ngũ, giáo dục nghề nghiệp và đại học từng bước gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ số, AI trong dạy học. Năm 2025, các trường đại học trên địa bàn đào tạo hơn 38.000 học sinh, sinh viên; giáo dục nghề nghiệp có hơn 111.000 người học. Từ giáo dục phổ thông đến đào tạo nghề, đại học, mục tiêu chung là hình thành những con người có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Nhìn lại năm học đầu tiên sau hợp nhất, những con số, thứ hạng và thành tích đạt được không chỉ là những dấu mốc của ngành Giáo dục. Đó còn là minh chứng cho một hành trình “trồng người” được vun đắp từ những điều căn bản nhất: Kỷ cương trong nhà trường, tâm huyết của người thầy, sự sáng tạo của học sinh và trách nhiệm của toàn xã hội.

Bước vào năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, quy mô trường lớp, tập trung nâng cao hiệu lực quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “trồng người” vì thế vẫn vẹn nguyên giá trị. Trên quê hương Đất Tổ, sự nghiệp ấy đang được tiếp nối bằng những bước đi cụ thể, để mỗi ngôi trường thực sự là nơi gieo mầm tri thức, để những thế hệ học sinh hôm nay trở thành nguồn nhân lực chất lượng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đinh Thắng