Đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc đạt 8 Huy chương Vàng tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2026

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Đoàn Việt Nam vừa vinh dự đạt 8 Huy chương Vàng tại bảng thi Festival tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2026 (International Music Festival Competition 2026) được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
Đoàn thí sinh Việt Nam tham gia Cuộc thi. Ảnh: VGP
Diễn ra từ ngày 2/8/2026 đến ngày 7/8/2026, tại Seoul, Hàn Quốc, Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2026 (International Music Festival Competition 2026) hội tụ hơn 100 thí sinh ở bảng thi Competition (bảng chuyên nghiệp) và hơn 200 thí sinh ở bảng thi Festival.
Tham gia chấm thi là các giám khảo chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc, gồm 32 giám khảo quốc tế, trong đó có 25 giám khảo có học hàm Giáo sư.
Đoàn Việt Nam do cô Trần Thị Trang, Giảng viên khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam làm trưởng đoàn, tham dự cuộc thi và đã xuất sắc đạt 8 Huy chương Vàng tại bảng thi Festival. Đây là bảng thi với 2 bộ môn chính là Piano và Nhạc cụ đàn Dây (Cello, Violin, Viola).
8 học sinh vinh dự được trao Huy chương Vàng tại Cuộc thi Lễ hội Âm nhạc quốc tế 2026 gồm:
1. Nguyễn Giang Nam - giải Vàng - bảng Đại Học - sinh viên năm 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;
2. Nguyễn Trần Khánh Vân - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 12-15 tuổi- lớp 9 trường Brighton College Vietnam;
3. Nguyễn Tuệ Lâm - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 12-15 tuổi- lớp 9 trường Vinschool Times City;
4. Bùi Lam Khuê - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 12-15 tuổi- lớp 10 trường Wellspring;
5. Nguyễn Ngọc Danh Nam - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 8-11 tuổi- lớp 7 trường Achimedes;
6. Hà Đức Minh - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 16-18 tuổi - lớp 11 trường chuyên Ngoại ngữ;
7. Phạm Hồng Cẩm Chi - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 5-8 tuổi - trường Lycée Français Alexandre Yersin-Hà Nội;
8. Phạm Hồng Diệp Quý - giải Vàng - bảng lứa tuổi từ 5-8 tuổi - học sinh trường Lycée Français Alexandre Yersin-Hà Nội.
Bên cạnh tham gia Cuộc thi, các thí sinh còn được tham dự các lớp học chuyên sâu (masterclass) với các giáo sư quốc tế; các buổi hòa nhạc giao lưu quốc tế, hòa nhạc của giảng viên, hòa nhạc của các nghệ sĩ trẻ...
Theo chinhphu.vn
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