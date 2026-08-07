Giá vàng ngày 7/8: Giá thế giới tăng mạnh, chỉ còn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (7/8) tiếp đà tăng lên mức 4.258 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan trở lại sau phiên tăng phi mã vừa qua. Trong nước, thị trường vàng khá ảm đạm bất chấp giá thế giới vừa có phiên tăng vọt. Giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra lần lượt ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Ngọc Bích

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm ngược chiều giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 142,2 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng 6,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 7/8.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 7/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,7-143,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,2-142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng (bán ra) so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ sáng 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 11,9 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.258,1 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay tiếp đà tăng nhẹ sau 1 phiên tăng phi mã. Đêm qua, giá kim loại quý này có thời điểm vượt mốc 4.300 USD/ounce, sau đó, giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh hơn đã khiến các nhà đầu tư chốt lời, giá giảm xuống giao dịch quanh 4.250 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. Ảnh: kitco.com

Nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự lạc quan dài hạn đối với vàng khi giá tăng mạnh trở lại. Theo các nhà phân tích, mặc dù động lực thúc đẩy giá vàng tăng 4% hôm thứ Tư khá bất ngờ nhưng động thái này không nằm ngoài dự đoán vì giá kim loại quý đã ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce trong 2 tháng qua.

Các nhà phân tích hàng hóa tại BCA Research (Canada) nhận định rằng đợt điều chỉnh gần đây của vàng có lẽ đã kết thúc khi các yếu tố vĩ mô gây áp lực lên kim loại quý này đang bắt đầu giảm dần. Công ty Canada này cho rằng lãi suất thực có thể đã đạt đỉnh và khuyến nghị các nhà đầu tư bắt đầu tích lũy vàng, cắt lỗ ở mức 3.900 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 99,95 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,678%; chứng khoán Mỹ giảm sau khi lập đỉnh mới; giá dầu thế giới tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 83,47 USD/thùng đối với dầu Brent và 78,05 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn