Những con đường mở lối tương lai

Năm 2026, Phú Thọ triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, trong đó có những tuyến kết nối cầu, quốc lộ, cao tốc, khu công nghiệp và các vùng sản xuất. Đây là điều đáng mừng với người dân dọc các tuyến đường bởi thực tế cho thấy, đường mở đến đâu, cơ hội làm ăn và không gian phát triển được mở ra đến đó...

Quốc lộ 2 đoạn từ phường Vĩnh Yên đến phường Việt Trì đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại xã Vạn Xuân, tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng đang tạo thêm một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực. Tuyến đường dài khoảng 5,2km, có vai trò kết nối cầu Phong Châu với Quốc lộ 32 và đường liên vùng; việc hoàn thiện tuyến sẽ giúp mạng lưới giao thông phía Tây của tỉnh liền mạch hơn. Trên công trường, các dự án liên quan đang được đẩy nhanh với nhiều đoạn đường đã hình thành, phương tiện có thể lưu thông. Ông Nguyễn Văn Đức - người dân xã Vạn Xuân chia sẻ: “Trước đây, việc đi lại trong khu vực khá bất tiện, nhất là vận chuyển nông sản, hàng hóa. Có khi phải tập kết hàng ra đường lớn mới thuê được xe. Bây giờ giao thông thuận lợi hơn, xe có thể vào gần khu sản xuất, thời gian đi lại và chi phí vận chuyển cũng giảm. Chúng tôi kỳ vọng đường mới không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, buôn bán và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm”.

Tuyến đường từ giao thông liên vùng tại Km21+900 đường tỉnh 315D đến đường tỉnh 321C, 314E cũng mở ra câu chuyện về những vùng sản xuất, với tổng chiều dài khoảng 12,6km, kết nối Quốc lộ 32C, nút giao IC10 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 70B; dự án đi qua các xã Cẩm Khê, Vân Bán và Tiên Lương. Mục tiêu của dự án được xác định là đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là trong nông nghiệp, lâm nghiệp và buôn bán. Tại xã Tiên Lương, bà Bùi Thị Thanh Hoa - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và Dịch vụ thương mại Toàn Thắng cho biết: “Hợp tác xã có sản phẩm nhưng muốn làm lớn thì phải tính được đường đi để tiêu thụ hàng hóa thuận tiện. Trước đây đường kết nối còn hạn chế, xe lớn khó vào một số khu vực, chi phí vận chuyển cao. Khi tuyến đường mới hoàn thành, việc đưa sản phẩm ra Quốc lộ 32C, lên cao tốc sẽ thuận lợi hơn, vì thế chúng tôi có thể tính đến việc mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết thêm hộ dân và tìm những thị trường tiêu thụ xa hơn”.

Giao thông thuận lợi còn mở ra hướng phát triển khác là đưa nông thôn đến gần hơn với khu công nghiệp và dịch vụ. Tuyến giao thông từ nút giao IC9 đến ĐT315B và tuyến nhánh đi Khu công nghiệp Phú Hà được xác định là một trong những công trình kết nối quan trọng, tăng khả năng liên thông giữa cao tốc, đường tỉnh và khu công nghiệp. Ông Trần Văn Tuấn - chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gần Khu công nghiệp Phú Hà cho rằng: “Khi khu công nghiệp có thêm doanh nghiệp, nhu cầu vận tải, vật liệu, ăn uống, nhà ở và các dịch vụ khác cũng tăng lên. Giao thông thuận lợi nên chi phí vận chuyển sẽ giảm, việc giao nhận hàng hóa nhanh hơn. Người dân quanh đây có thêm cơ hội làm dịch vụ, người lao động cũng thuận lợi hơn khi đi làm tại khu công nghiệp".

Ở quy mô lớn hơn, tuyến Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 56km, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La là một trong những dự án có khả năng tạo hành lang phát triển mới. Tuyến liên quan đến nhiều xã thuộc khu vực Phú Thọ và Hòa Bình, trong đó có xã Thanh Sơn. Ông Phạm Văn Dũng - người dân xã Thanh Sơn cho biết: “Ở khu vực miền núi, giao thông thuận lợi có ý nghĩa rất lớn. Sản phẩm làm ra muốn bán được phải đưa xuống trung tâm, mà đường khó đi thì chi phí cao. Khi tuyến đường mới hoàn thành, việc vận chuyển nông - lâm sản sẽ thuận lợi hơn, người dân thuận tiện việc đi làm, đi học, tiếp cận dịch vụ. Mặt khác, nếu chính quyền địa phương biết khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa thì du lịch, dịch vụ cũng có thêm cơ hội”.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng chia sẻ: “Hạ tầng giao thông được đầu tư, điều chúng tôi quan tâm không chỉ là tuyến đường đi qua đâu, mà quan trọng hơn là không gian phát triển hai bên tuyến đường sẽ được tổ chức như thế nào. Xã đang tính toán để gắn kết giao thông với quy hoạch sử dụng đất, vùng sản xuất hàng hóa, các khu vực dịch vụ và những tiềm năng về du lịch, từ đó tạo ra không gian phát triển phù hợp".

Với sản xuất nông - lâm nghiệp, giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất tập trung và giao thương hàng hóa. Để biến lợi thế đó thành giá trị thực tế, địa phương tập trung chuẩn bị từ tổ chức sản xuất, liên kết với doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm đến các dịch vụ hỗ trợ. Cùng với đó, việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông phải được thực hiện ngay từ đầu. Hạ tầng mở ra cơ hội phát triển nhưng nếu thiếu quy hoạch, thiếu quản lý thì rất dễ phát sinh tự phát, gây lãng phí nguồn lực hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và cuộc sống của người dân. Vì vậy, quan điểm của địa phương là đường mở đến đâu thì phải chủ động chuẩn bị không gian phát triển đến đó, để hạ tầng thực sự trở thành động lực nâng cao đời sống người dân - ông Hưng nhấn mạnh.

Những câu chuyện ở Vạn Xuân, Tiên Lương, Khu công nghiệp Phú Hà hay các xã Thanh Sơn, Vĩnh Hưng tuy khác nhau về địa bàn và quy mô, nhưng gặp nhau ở một điểm đó là giá trị của giao thông không dừng ở việc đi lại mà còn ở một tuyến đường tốt hơn có thể giúp giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường, kết nối việc làm và tạo điều kiện để các hoạt động dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, muốn biến hạ tầng thành động lực tăng trưởng, địa phương phải chuẩn bị vùng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng liên kết với doanh nghiệp, phát triển dịch vụ và quản lý tốt không gian phát triển dọc các tuyến đường. Hiệu quả cuối cùng không chỉ đo bằng số km đường làm mới hay số vốn giải ngân mà bằng những thay đổi thực tế trong sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống Nhân dân. Đó mới chính là những con đường mở lối tương lai.

Quang Nam