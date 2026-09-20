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Chuẩn hóa dữ liệu hơn 1 triệu thửa đất

Đến trung tuần tháng 9/2026, tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin đối với hơn 1,05 triệu thửa đất, đạt xấp xỉ 80% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu.

Cụ thể, dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét đã được chuẩn hóa, đồng bộ đối với 1.059.795/1.331.634 thửa đất. Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới của Cục Quản lý đất đai, toàn tỉnh có 887.151/1.345.927 thửa đất đáp ứng đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt 65,91%.

Chuẩn hóa dữ liệu hơn 1 triệu thửa đấtCán bộ xã Lập Thạch rà soát, số hóa hồ sơ phục vụ chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai.

Hiện còn 458.776 thửa đất chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Kết quả rà soát cho thấy khối lượng dữ liệu được làm sạch tiếp tục tăng; số thửa thiếu thông tin không gian, hồ sơ quét, chưa được cấp giấy chứng nhận và chưa đối soát với dữ liệu dân cư đều giảm so với kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, thiếu hồ sơ quét vẫn là điểm nghẽn lớn nhất cần tập trung xử lý.

Tỉnh đang triển khai Đề án Đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2026-2030. Thời gian tới, các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ đề ra.

Nguyễn Yến


Nguyễn Yến

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hồ sơ Quản lý đất đai Không gian cơ sở dữ liệu Đăng ký Triệu Làm giàu Lớn nhất Phục vụ Kết quả
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