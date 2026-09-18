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Ngày 18/9, tại Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh phối hợp với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa thuần LC26 và LH12 vụ Mùa 2026.
Mô hình được triển khai trên quy mô 4ha. Trong điều kiện thời tiết vụ Mùa năm nay có nhiều bất thuận, hai giống LC26 và LH12 vẫn sinh trưởng, phát triển khá tốt. Một số loại sâu, bệnh chính xuất hiện trên đồng ruộng nhưng mức độ nhiễm của hai giống ở mức nhẹ; khả năng chống chịu sâu, bệnh được đánh giá khá.
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn giống lúa LH12
Giống LC26 có thời gian sinh trưởng 106 ngày, chiều cao cây trung bình 106cm, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, tập trung và khả năng chống đổ tốt. Năng suất thực thu dự kiến đạt 65,2 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng Bắc Thơm 7 (52 tạ/ha) 13,2 tạ/ha.
Giống lúa LH12 có thời gian sinh trưởng 110 ngày, chiều cao cây khoảng 100-110cm, khả năng chống chịu sâu, bệnh khá. Năng suất thực thu dự kiến đạt 68 tạ/ha, cao hơn đối chứng 16 tạ/ha. Giống có hạt gạo to, dài, chất lượng cơm được đánh giá ngon, dẻo.
Cán bộ Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai giới thiệu giống lúa LC26 và LH12 tới nông dân.
Từ kết quả bước đầu, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản tiếp tục phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình LC26 và LH12 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giống LC26 được đề xuất xem xét bổ sung vào định hướng cơ cấu giống cây trồng của tỉnh, góp phần đưa thêm giống lúa mới có năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi tốt vào sản xuất.
Thúy Hường
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