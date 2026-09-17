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Trình diễn sản xuất giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026

Sáng 17/9, tại Trại sản xuất giống Vũ Di (xã Vĩnh Tường), Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ tổ chức Hội nghị trình diễn sản xuất giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026. Đây là giống lúa được kỳ vọng bổ sung thêm lựa chọn cho cơ cấu giống, hướng tới nâng cao năng suất và giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.

Trình diễn sản xuất giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026Hội nghị trình diễn giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026.

LP5 là giống lúa thuần chất lượng tốt do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định chọn tạo, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận lưu hành tại nhiều tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Qua sản xuất tại Vĩnh Tường, giống LP5 sinh trưởng, phát triển mạnh; đẻ nhánh khỏe, khả năng kháng sâu bệnh và chống đổ ngã tốt. Đặc biệt, giống có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương.

Trình diễn sản xuất giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Với thời gian sinh trưởng khoảng 115 ngày, LP5 được đánh giá phù hợp với điều kiện sản xuất vụ mùa và có khả năng đưa vào sản xuất đại trà. Năng suất thực tế đạt hơn 60 tạ/ha; chất lượng hạt gạo ngon, đáp ứng yêu cầu của sản xuất lúa hàng hóa.

Các đại biểu tham quan, đánh giá thực tế mô hình sản xuất giống lúa thuần LP5 vụ mùa 2026 tại khu trình diễn ngoài đồng ruộng.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đánh giá và từng bước nhân rộng giống LP5 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng giống, tạo nền tảng cho sản xuất lúa hàng hóa theo hướng hiệu quả và bền vững.

Đặng Thưởng


Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng sản xuất giống vụ Mùa Nông nghiệp Môi trường Nâng cao năng suất Giống lúa Cơ cấu giống Chất lượng Nam Định Tường
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