Nâng cao kỹ năng phân biệt hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sáng 17/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo phân biệt hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ năm 2026.

Đại diện Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam phổ biến kỹ năng phân biệt hàng hóa giả mạo.

Tại hội thảo, các luật sư, chuyên gia của VACIP và đại diện các chủ thể quyền trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cán bộ, công chức, kiểm soát viên thị trường phương pháp nhận biết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đối với 15 nhãn hiệu. Nội dung tập trung vào những dấu hiệu đặc trưng giúp phân biệt hàng thật, hàng giả; các phương thức, thủ đoạn làm giả thường gặp; cập nhật những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát hiện và xử lý hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu được giới thiệu quy trình chủ động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trao đổi những tình huống phát sinh trong thực tiễn kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt, việc trưng bày các mẫu hàng thật và hàng giả giúp cán bộ trực tiếp quan sát, đối chiếu về bao bì, nhãn mác, kiểu dáng, chất liệu và những dấu hiệu nhận diện đặc thù của từng sản phẩm.

Toàn cảnh chương trình hội thảo.

Sau hội thảo, cán bộ, công chức, kiểm soát viên thị trường được yêu cầu vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn, lĩnh vực được phân công; chủ động phát hiện, xử lý theo quy định các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Lê Minh