Giá vàng hôm nay 17-9: SJC bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng lên 146,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143– 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.308 USD/ounce, tăng 22 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc giao ngay giảm vào cuối phiên giao dịch chiều 16/9 tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Fed nâng 25 điểm cơ bản lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%, trong khi dự báo mới cho thấy 16/18 quan chức dự kiến ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Sau quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm lên khoảng 4,734%, kỳ hạn 10 năm trở lại mức 5%, trong khi chỉ số USD tăng lên 100,25. Những diễn biến này gây sức ép lên giá kim loại quý khi lợi suất và đồng USD tiếp tục chi phối thị trường.

Về kỹ thuật, giá vàng giảm về vùng hỗ trợ 4.257,42 USD/ounce và vẫn dưới ngưỡng kháng cự 4.313,67 USD/ounce. Nếu vượt được mức này, mục tiêu tiếp theo của phe mua là 4.382,28 USD và 4.510,93 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu thủng 4.257,42 USD, giá có thể hướng về 4.253,63 USD và 4.230,51 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-17-9-sjc-bat-tang-1-2-trieu-dong-luong-1756879.html

Theo hanoimoi.vn