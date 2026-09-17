Gỡ “nút thắt” pháp lý, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Trong bối cảnh chính sách, pháp luật liên tục được cập nhật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực tuân thủ. Tại Phú Thọ, công tác hỗ trợ pháp lý đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy nhu cầu của doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Công ty May xuất khẩu GGS Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Từ thông tin pháp luật đến đồng hành cùng doanh nghiệp

Với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, chính sách pháp luật hiện diện trong hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đăng ký, thuế, lao động, hợp đồng, đất đai, bảo hiểm đến thương mại điện tử. Khi chính sách thay đổi, nếu không được cập nhật, hướng dẫn kịp thời, những quy định tưởng như nhỏ có thể trở thành “nút thắt” đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đàm Anh Kỳ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình cho biết: “Bên cạnh hạn chế về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, sự thay đổi nhanh của hệ thống chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với một bộ phận doanh nghiệp trong quá trình thích ứng, triển khai hoạt động. Điều này tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Từ thực tế đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cần được nhìn nhận không chỉ là tuyên truyền, phổ biến các quy định mới mà còn là hình thức đồng hành, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa ngay từ đầu. Đây cũng là hướng tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường Hòa Bình thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt mạng lưới tư vấn viên pháp luật gồm 12 tổ chức và 18 cá nhân. Đồng thời, tỉnh ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 25/2/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 3/3/2026 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026.

Điểm đáng chú ý là hoạt động hỗ trợ ngày càng hướng vào những vấn đề cụ thể. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về thuế cho gần 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; biên soạn, cấp phát 40.000 tờ gấp về trách nhiệm pháp lý trong hoạt động livestream bán hàng; đồng thời xây dựng phương án khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.

Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hỗ trợ pháp lý cho trên 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa về các chính sách pháp luật. Cùng với đó, các hoạt động tọa đàm được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan liên quan như Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế...

Cách làm này cho thấy sự chuyển hướng từ “phổ biến cái mình có” sang “hỗ trợ cái doanh nghiệp cần”. Thay vì chờ doanh nghiệp phát sinh tranh chấp mới tìm đến cơ quan tư vấn, thông tin pháp luật được đưa đến sớm hơn, sát hơn với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Để pháp luật trở thành “điểm tựa” cho doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, những khó khăn của doanh nghiệp xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về phía doanh nghiệp, nguồn lực còn hạn chế, nhất là vốn, nhân lực chất lượng cao và trình độ công nghệ; tư duy sản xuất, kinh doanh ở một bộ phận còn mang tính nhỏ lẻ.

Trong bối cảnh đó, hỗ trợ pháp lý là một trong những nguồn lực doanh nghiệp có thể tiếp cận để nâng cao năng lực quản trị, giảm thiểu rủi ro. Khi hiểu đúng quy định, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong ký kết hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, sử dụng lao động, quảng bá, bán hàng trên môi trường số và giải quyết các quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với những thông tin, kiến thức pháp luật được hỗ trợ, Công ty TNHH MTV An Lộc Phát xã Mường Bi luôn đảm bảo chính sách bảo hiểm và chế độ cho người lao động.

Để mở rộng khả năng tiếp cận, Sở Tư pháp duy trì Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã đăng tải 40 tin, bài cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức 6 cuộc tọa đàm, in 7.600 cuốn tài liệu tuyên truyền liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hỗ trợ pháp lý đang được đặt trong tiến trình chuyển đổi số. Toàn tỉnh đẩy mạnh cung cấp thông tin qua nền tảng số, mạng xã hội, cổng, trang thông tin điện tử; khuyến khích khai thác Cổng Pháp luật quốc gia và ứng dụng AI trong quá trình giải quyết công việc.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các ngành, địa phương tổ chức 1.240 hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tuyến về pháp luật, với 143.840 lượt người tham dự; đăng tải hơn 10.870 tin, bài, tài liệu trên các cổng, trang thông tin điện tử và hơn 5.205 tin, bài, tài liệu trên Fanpage, Zalo OA.

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, phường Hòa Bình luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Có thể nói, một hệ thống hỗ trợ pháp lý gần doanh nghiệp, đúng nhu cầu và kịp thời sẽ trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thêm tự tin trước những thay đổi của môi trường pháp lý, công nghệ và thị trường.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý vì thế không dừng ở việc giúp doanh nghiệp “biết luật” mà hướng tới giúp doanh nghiệp hiểu luật, tuân thủ luật và sử dụng pháp luật như một công cụ bảo vệ quyền lợi, hạn chế rủi ro, phát triển bền vững.

Mạnh Hùng