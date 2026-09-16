Hải Lựu tháo nút thắt hạ tầng, mở đường thu hút đầu tư

Có lợi thế về vị trí ven sông Lô, quỹ đất, lao động cùng các vùng sản xuất, làng nghề và tài nguyên văn hóa, Hải Lựu còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ đang là một trong những điểm nghẽn lớn. Địa phương xác định ưu tiên giao thông, đồng thời chuẩn bị quy hoạch, mặt bằng và hạ tầng thiết yếu để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư.

Trung tâm xã Hải Lựu.

Hải Lựu có nền tảng sản xuất khá đa dạng với hơn 1.300 ha diện tích gieo trồng, gần 98 ha nuôi trồng thủy sản; vùng trồng ổi tập trung, nghề nuôi rắn cùng các cơ sở chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, đồ gỗ, đá mỹ nghệ. Toàn xã hiện có khoảng 83 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 1.600 hộ sản xuất, kinh doanh.

Theo đồng chí Phó Khắc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, lợi thế của địa phương là sự hội tụ của đất đai, lao động, tuyến luồng sông Lô, các vùng sản xuất và ngành nghề đã hình thành. Tuy nhiên, những lợi thế này còn phân tán, trong khi hạ tầng kết nối chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đến nay, địa phương chưa có nhà đầu tư lớn chính thức đề xuất dự án mới.

Một trong những điểm nghẽn rõ nhất là tuyến đê tả sông Lô. Đây vừa là công trình phòng, chống thiên tai, vừa là trục giao thông quan trọng kết nối Hải Lựu với cầu Vĩnh Phú, mở hướng đi Việt Trì và các đầu mối kinh tế lớn. Tuy nhiên, mặt đê nhiều đoạn chỉ rộng 3,5-5 m, nền, mặt đường chưa đồng bộ, hạn chế phương tiện vận tải hàng hóa.

Hải Lựu đang kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đê theo hướng kết hợp bảo đảm an toàn đê điều với nâng cao năng lực giao thông. Nếu được cải tạo đồng bộ, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến cầu Vĩnh Phú, tạo thuận lợi cho vận chuyển nông sản, đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng và kết nối thị trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Phó Khắc Chiến cho biết.

Cùng với đó, địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối trung tâm đô thị Lãng Công với trung tâm đô thị Hải Lựu, đoạn từ ĐT.307 đến đê tả sông Lô. Dự án dài khoảng 3,77 km, tổng mức đầu tư gần 98 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã đã đạt trên 90%.

UBND xã đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc còn lại, phấn đấu thông toàn tuyến trong năm 2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo trục kết nối Lãng Công - Hải Lựu - đê tả sông Lô, cải thiện khả năng giao thương và mở thêm không gian phát triển.

Quan điểm của Hải Lựu là không đầu tư giao thông dàn trải mà ưu tiên các công trình có khả năng tăng kết nối, giảm chi phí vận tải và tạo dư địa cho sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến được bố trí trên 209 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh; đồng thời dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 260 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng và các công trình thiết yếu.

Trong đó, đường ĐH.59, đoạn từ cầu Khu Lê đi Nhân Đạo dài khoảng 1,6 km, dự kiến được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ đồng. Công trình sẽ tăng khả năng kết nối khu vực nội đồng với trung tâm xã và tạo điều kiện phát triển các hoạt động sản xuất, dịch vụ.

“Mỗi tuyến đường được mở ra hay nâng cấp phải bảo đảm mục tiêu tăng cường kết nối, tối ưu chi phí vận tải và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho người dân và doanh nghiệp”, đồng chí Phó Khắc Chiến nhấn mạnh.

Cùng với đầu tư giao thông, xã đang rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức lại không gian phát triển. Khu vực ven sông Lô với khoảng 27 km đường sông phát huy lợi thế vận tải thủy, bến bãi hàng hóa, dịch vụ và du lịch sinh thái. Trục Lãng Công - Hải Lựu - ĐT.307 kết các khu dân cư với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; các vùng nội đồng tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Người thôn Dân Chủ đóng góp 100% kinh phí để mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn.

Hạ tầng được cải thiện cũng tạo điều kiện khai thác tốt hơn tài nguyên du lịch của địa phương. Hải Lựu có Lễ hội chọi trâu cùng hệ thống di tích, cảnh quan ven sông Lô, làng nghề đá, vườn cò, vùng trồng ổi và các sản phẩm đặc trưng. Đồng chí Triệu Thứ Hiệp - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hải Lựu cho biết, để hình thành được chuỗi sản phẩm này, cùng với xây dựng dịch vụ, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện giao thông nội vùng, bãi đỗ xe và các điểm dừng nghỉ phục vụ khách.

Tuy nhiên, để thu hút đầu tư, giao thông thuận lợi là chưa đủ. Hải Lựu hiện chưa có quỹ đất sạch quy mô lớn; khu, cụm công nghiệp chưa được quy hoạch hoàn chỉnh. Vì vậy, địa phương đang chủ động rà soát quy hoạch, quản lý đất đai, chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng; đồng thời đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung và quy hoạch cụm công nghiệp Hải Lựu quy mô khoảng 50-70 ha.

Trên cơ sở lợi thế địa phương, Hải Lựu định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông sản; hiện đại hóa nghề đá; thương mại, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch sinh thái, trải nghiệm. Quan điểm là lựa chọn những dự án phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm môi trường và có khả năng liên kết lâu dài với người dân.

Với Hải Lựu, tháo nút thắt giao thông không chỉ để đi lại thuận lợi hơn. Điều quan trọng là mở khả năng kết nối với thị trường, đưa nông sản, sản phẩm làng nghề đi xa hơn và tạo không gian đón những nguồn lực mới. Khi giao thông được cải thiện cùng với quy hoạch, quỹ đất, giải phóng mặt bằng và hạ tầng thiết yếu được chuẩn bị đồng bộ, những lợi thế sẵn có mới có thể chuyển hóa thành sức hút đầu tư và động lực phát triển.

Ngọc Tuấn