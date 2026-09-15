Thái Hòa phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Từ mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn” tại thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Tận dụng phụ phẩm, xử lý chất thải, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm đang mở hướng nâng giá trị nông sản, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Mô hình trồng cây ba kích của người dân thôn Tây Sơn cho hiệu quả kinh tế cao, được người dân trong và ngoài xã đến tham quan, học tập.

Xã Thái Hòa có diện tích hơn 29 km2, với 28 thôn, dân số hơn 24.000 người. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 1.740 tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp, thủy sản chiếm 46%; tốc độ tăng trưởng đạt 10,1%, thu nhập bình quân đạt 73 triệu đồng/người. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống và cơ cấu kinh tế địa phương.

Từ thực tế đó, Thái Hòa xác định phát triển kinh tế nông nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm. Thôn Tây Sơn được lựa chọn xây dựng mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn” giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tổ chức sản xuất theo chuỗi, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Thôn có 157 hộ, 630 nhân khẩu, hơn 77% lao động tham gia sản xuất nông nghiệp; tổng thu nhập hàng năm hơn 42,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của địa phương, mỗi năm thôn phát sinh khoảng 207,6 tấn phụ phẩm trồng trọt, gần 4.700 tấn chất thải chăn nuôi và khoảng 70 tấn rác hữu cơ sinh hoạt. Đây là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng nếu được xử lý phù hợp. Bà Trần Thị Hiền - Trưởng thôn Tây Sơn cho biết: Trước đây, thôn thuộc diện nghèo nhất xã, có nhiều “điểm đen” ô nhiễm môi trường. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã đồng lòng góp hàng nghìn ngày công lao động để cải tạo thành làng quê đáng sống... Định hướng của thôn là phát triển du lịch nông nghiệp dược liệu, đồng thời sản xuất theo hướng hữu cơ. Người dân từng bước sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải chăn nuôi và tận dụng phụ phẩm. Qua đó, vừa giữ môi trường, vừa nâng giá trị nông sản, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho cộng đồng.

Điểm mới của mô hình là không chỉ xử lý chất thải mà hướng tới tích hợp nhiều giá trị. Cùng với tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại hộ, theo kế hoạch, thôn xây dựng 5 ha cánh đồng tuần hoàn giảm phát thải gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ; triển khai chăn nuôi lợn hữu cơ; xử lý phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi và rác hữu cơ. Tổ hợp tác được định hướng nâng cấp thành hợp tác xã làm đầu mối tổ chức sản xuất, kết nối thị trường. Thôn cũng đặt mục tiêu xây dựng 3 sản phẩm đặc trưng được hỗ trợ chứng nhận OCOP và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; phát triển mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên 3 ha; hình thành điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, homestay và khu trưng bày sản phẩm. Nhờ đó, giá trị nông nghiệp được mở rộng từ sản lượng sang chế biến, thương hiệu, dịch vụ và du lịch.

Theo Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Hoàng Minh Hùng, địa phương đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, qua đó nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, giảm ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên. Xã đồng thời quan tâm huy động các nguồn lực, hỗ trợ người dân và các chủ thể tham gia mô hình, tạo điều kiện để kinh tế tuần hoàn phát triển phù hợp điều kiện thực tế. Định hướng này phù hợp Quyết định số 222, ngày 23/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 và Quyết định số 1670, ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị gắn với OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Từ Tây Sơn với mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn”, Thái Hòa từng bước hình thành cách làm mới, phụ phẩm trở thành tài nguyên, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, nông sản gắn với OCOP, cảnh quan gắn với du lịch, từ đó góp phần giảm chất thải nông thôn, nâng sức cạnh tranh nông sản, tạo việc làm, thu nhập và mở hướng phát triển xanh, bền vững cho địa phương.

Ngọc Lam