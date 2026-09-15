Phú Thọ hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành lũy kế gần 5.000 căn nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu.

Dự án khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công, phường Thanh Miếu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với phát triển nguồn cung mới, tỉnh đang rà soát chất lượng các khu chung cư cũ để có phương án sửa chữa, cải tạo. Toàn tỉnh hiện có 14 khu chung cư cũ với 88 công trình. Trong số 16 công trình đã được kiểm định, 11 công trình chất lượng cấp C, D cần sớm cải tạo, xây dựng lại; 5 công trình cấp A, B cần bảo trì, sửa chữa. 72 công trình còn lại mới được khảo sát, đánh giá sơ bộ.

Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà cho thuê đang tăng tại các khu công nghiệp, đô thị động lực, nơi tập trung đông lao động và có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả còn hạn chế; một số dự án chậm giải phóng mặt bằng, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ.

Sau hợp nhất, tỉnh đã ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. HĐND tỉnh cũng thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tạo cơ sở rà soát nhu cầu, quỹ đất và danh mục dự án trên toàn địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, ưu tiên bố trí quỹ đất tại các đô thị và khu vực tập trung đông lao động; đồng thời đẩy nhanh kiểm định, lựa chọn phương án cải tạo các chung cư cũ, nhất là những công trình đã xuống cấp. Các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và nguồn lực đầu tư sẽ được tập trung tháo gỡ nhằm cải thiện điều kiện ở, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Minh Vũ