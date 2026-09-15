Hơn 300 thí sinh tham gia Hội thi Tay nghề giỏi CNCTech 2026

Ngày 15/9, Tập đoàn CNCTech tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc khai mạc Hội thi Tay nghề giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi có 321 thí sinh là cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên và người lao động thuộc hệ thống Tập đoàn CNCTech. Các thí sinh tranh tài ở 13 nội dung chuyên sâu, bao phủ toàn bộ các công đoạn sản xuất như gia công, khuôn, ép nhựa, nguội, in và lắp ráp, chấn, sơn, laser, hàn và quản lý chất lượng.

Lãnh đạo Tập đoàn CNCTech khai mạc hội thi.

Các thí sinh phải hoàn thành hai phần thi gồm: phần thi lý thuyết đánh giá kiến thức chuyên môn, quy trình vận hành an toàn và tư duy cải tiến kỹ thuật; phần thi thực hành vận dụng khả năng làm chủ thiết bị, độ chính xác trong gia công sản phẩm và tốc độ xử lý các tình huống thực tế tại xưởng.

Các thí sinh tham gia hội thi.

Hội thi là cơ hội để doanh nghiệp đánh giá năng lực thực tế, chuẩn hóa kỹ năng nghề, đồng thời thu thập các sáng kiến hiệu quả để nhân rộng trong hoạt động sản xuất.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngọc Anh