Hơn 300 thí sinh tham gia Hội thi Tay nghề giỏi CNCTech 2026

{title}
{publish}
{head}
Ngày 15/9, Tập đoàn CNCTech tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc khai mạc Hội thi Tay nghề giỏi năm 2026.
Tham gia hội thi có 321 thí sinh là cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên và người lao động thuộc hệ thống Tập đoàn CNCTech. Các thí sinh tranh tài ở 13 nội dung chuyên sâu, bao phủ toàn bộ các công đoạn sản xuất như gia công, khuôn, ép nhựa, nguội, in và lắp ráp, chấn, sơn, laser, hàn và quản lý chất lượng.
Lãnh đạo Tập đoàn CNCTech khai mạc hội thi.
Các thí sinh phải hoàn thành hai phần thi gồm: phần thi lý thuyết đánh giá kiến thức chuyên môn, quy trình vận hành an toàn và tư duy cải tiến kỹ thuật; phần thi thực hành vận dụng khả năng làm chủ thiết bị, độ chính xác trong gia công sản phẩm và tốc độ xử lý các tình huống thực tế tại xưởng.
Các thí sinh tham gia hội thi.
Hội thi là cơ hội để doanh nghiệp đánh giá năng lực thực tế, chuẩn hóa kỹ năng nghề, đồng thời thu thập các sáng kiến hiệu quả để nhân rộng trong hoạt động sản xuất.
Đây cũng là dịp để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngọc Anh
baophutho.vn Hội nhập quốc tế đang mở rộng không gian phát triển cho Phú Thọ, tạo thêm động lực từ tăng trưởng xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và sự lớn mạnh...
baophutho.vn Tết Trung thu đang đến gần, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu mua sắm và hoạt động kinh doanh, lưu thông các mặt hàng phục vụ mùa lễ...
baophutho.vn Từ mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn” tại thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh...
baophutho.vn Là xã thuần nông, Đại Đồng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian...
baophutho.vn Từ một kỹ sư nông - lâm nghiệp trở về quê hương lập nghiệp, đảng viên Bùi Văn Tường, thôn Sung Nhót, xã Tân Lạc đã từng bước xây dựng mô hình...
baophutho.vn Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành lũy kế gần 5.000 căn nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng...
baophutho.vn Khi công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng, điện chính là “mạch máu” giữ nhịp cho nền kinh tế. Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu...