Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu

Tết Trung thu đang đến gần, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu mua sắm và hoạt động kinh doanh, lưu thông các mặt hàng phục vụ mùa lễ hội. Trên khắp các tuyến phố, cửa hàng kinh doanh cho đến các trung tâm thương mại lớn, không khí chuẩn bị cho ngày “Tết Đoàn viên” đã bắt đầu nhộn nhịp. Bên cạnh sự đa dạng, phong phú của hàng hóa, công tác quản lý và kiểm soát thị trường cũng được các lực lượng chức năng chủ động triển khai từ sớm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra đột suất tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hạ Hòa.

Ghi nhận tại các điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh, nhiều nhóm sản phẩm phục vụ Tết Trung thu với mẫu mã, kiểu dáng đa dạng được bày bán đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh các loại đồ chơi truyền thống và hiện đại dành cho thiếu nhi, bánh Trung thu vẫn là mặt hàng chủ lực, có sức mua lớn nhất trong thời điểm này.

Theo đánh giá của một số quản lý siêu thị, lượng bánh Trung thu nhập về dự kiến tăng từ 15 - 20% so với năm trước, đảm bảo nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá.

Cùng với việc chủ động nguồn hàng phục vụ Nhân dân, các đơn vị kinh doanh cũng nâng cao tinh thần tự giác, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các thông tin bắt buộc như nguồn gốc xuất xứ, thành phần dinh dưỡng, nhãn hàng hóa và hạn sử dụng đều được kiểm tra cẩn thận trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Việc tự siết chặt quy trình kiểm soát ngay từ khâu nhập kho được coi là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp, cửa hàng giữ uy tín kinh doanh, đồng thời ngăn chặn từ xa các rủi ro về an toàn thực phẩm.

Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra các sản phẩm bánh Trung thu tại siêu thị Aloha Mall Hạ Hoà.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - Quản lý siêu thị Aloha Mall, xã Văn Lang chia sẻ: “Trước khi nhập hàng vào siêu thị, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ sản phẩm đầu vào. Nhà cung cấp phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bản công bố sản phẩm và các chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định. Chúng tôi kiên quyết không tiếp nhận những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi chọn mua”.

Thực tế cho thấy, khi nhu cầu và sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ dịp lễ tăng cao, nguy cơ xuất hiện các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm điều kiện bảo quản theo quy định. Một số cá nhân vì lợi nhuận có thể lợi dụng thời điểm sức mua tăng vọt để trà trộn hàng giả, hàng nhái, đồ chơi bạo lực hoặc các loại bánh kẹo hết hạn sử dụng vào tiêu thụ.

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn và tăng cường tần suất kiểm tra. Công tác quản lý tập trung cao độ vào những nhóm hàng được tiêu thụ nhiều như bánh kẹo, nước giải khát, các loại đồ chơi trẻ em cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thủ công.

Cùng với việc thanh tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành đúng quy định cũng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức ngay từ cơ sở.

Mỗi người dân hãy là một nhà tiêu dùng thông thái để tự bảo vệ mình và người thân.

Ông Đinh Hữu Nhân - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: "Đội tăng cường bám sát địa bàn, rà soát các hộ kinh doanh bánh, kẹo phục vụ thị trường Trung thu; đồng thời tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hoá từ đầu vào đến đầu ra. Đối với các mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ dịp Trung thu, lực lượng cũng tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm không bảo đảm quy định”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tự bảo vệ mình và gia đình. Mỗi người dân khi mua sắm cần chú ý quan sát kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin về nhà sản xuất, hạn sử dụng cũng như điều kiện bảo quản của sản phẩm. Việc nói không với các loại hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc hay đồ chơi không an toàn, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người thân mà còn góp phần cùng lực lượng chức năng tẩy chay các hành vi kinh doanh không lành mạnh, mang lại một mùa Trung thu an toàn, trọn vẹn cho mọi nhà.

Lê Hoàng