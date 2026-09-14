Giá vàng hôm nay 14-9: Trong nước ổn định, thế giới giảm sâu

Sáng 14-9, giá vàng miếng trong nước duy trì ổn định ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, xuống 4.331 USD/ounce.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,9 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,5- 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chịu sức ép trước cuộc họp Fed.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.331 USD/ounce, giảm 16 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Một số nhà phân tích cho rằng việc giá vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ 4.300 USD/ounce cho thấy áp lực từ khả năng tăng lãi suất đang giảm dần. Dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm, trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Lạm phát lõi tăng 2,4% trong 12 tháng qua, trong khi lạm phát chung tăng 3,4%, không thay đổi so với tháng 7. Dù các chỉ số này vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, một số chuyên gia cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ khó có thể tăng lãi suất mạnh trong bối cảnh nợ công gia tăng và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Theo Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management, dù không có gì đảm bảo Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, việc giữ nguyên lãi suất cũng khó được giải thích thỏa đáng. Trong khi đó, Jeff Sarti, Giám đốc điều hành Morton Wealth nhận định, Fed chỉ còn dư địa hạn chế để tăng lãi suất do áp lực tài chính ngày càng lớn.

Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư của Zaye Capital Markets cho rằng, vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed chịu sức ép từ những thách thức trên thị trường trái phiếu. Ông nhận định duy trì vị thế mua vàng là chiến lược phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, Ryan McKay, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities cảnh báo rủi ro giảm giá vàng đang gia tăng trước cuộc họp của Fed. Dù vậy, ông cho rằng bất kỳ đợt điều chỉnh nào trong ngắn hạn cũng có thể là cơ hội mua vào, nhờ lực mua của ngân hàng trung ương, dòng vốn trở lại các quỹ ETF và xu hướng suy yếu của đồng USD.

Ở chiều ngược lại, Ryan McIntyre, Chủ tịch Sprott Inc cho rằng, Fed có thể giữ nguyên chính sách trong cuộc họp tới. Theo ông, ngay cả khi Fed tăng lãi suất, tác động lên giá vàng có thể không lớn bởi thị trường đã phần nào phản ánh khả năng tăng 25 điểm cơ bản.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-14-9-trong-nuoc-on-dinh-the-gioi-giam-sau-1756411.html

Theo hanoimoi.vn