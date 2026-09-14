Sức bật thương mại, dịch vụ ở Nguyệt Đức

Thương mại - dịch vụ đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã Nguyệt Đức. Với lợi thế về dân cư, hạ tầng và không gian phát triển, địa phương đang mở rộng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo sức bật cho kinh tế trong giai đoạn mới.

Thương mại - dịch vụ là thế mạnh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của xã Nguyệt Đức.

Thương mại, dịch vụ tạo động lực tăng trưởng

Sau sáp nhập, xã Nguyệt Đức có diện tích 19 km2, dân số hơn 34 nghìn người. Đến tháng 7/2026, địa phương hoàn thành sắp xếp 32 thôn thành 12 thôn, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo không gian phát huy các lợi thế về dân cư, hạ tầng, sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 2.634 tỷ đồng, trong đó thương mại - dịch vụ đạt 1.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,47%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 86,12 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 526 hộ kinh doanh, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực từ bán lẻ, ăn uống, vận tải đến các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống.

Hệ thống chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích cùng các dịch vụ ăn uống, vận tải, bưu chính - viễn thông, ngân hàng và các dịch vụ dân sinh duy trì hoạt động ổn định. Các hộ, cơ sở kinh doanh ngày càng chú trọng chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, phương thức phục vụ; từng bước ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, quảng bá và thanh toán không dùng tiền mặt. Sự đa dạng về hàng hóa, dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng mà còn góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Ông Đỗ Văn Giang - hộ sản xuất, kinh doanh ở thôn Lưỡng Quán, cho biết việc hợp nhất mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô. Gia đình ông đã đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tự động, ứng dụng robot, liên kết với các công ty nhận gia công thiết bị, linh kiện cơ khí, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương; đồng thời ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Thực tế cho thấy, thương mại - dịch vụ ngày càng gắn với sản xuất. Các ngành cơ khí, chế biến gỗ, may mặc, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng duy trì hoạt động, tạo việc làm tại chỗ. Nhu cầu vận tải, vật tư, ăn uống và dịch vụ hỗ trợ tăng theo, góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa.

Cùng với đó, chuyển đổi số mở thêm phương thức tiếp cận thị trường. Địa phương khuyến khích người dân, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, từng bước đưa sản phẩm OCOP và các mặt hàng địa phương lên kênh thương mại điện tử, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 khâu đột phá, trong đó tập trung đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học và công nghệ. Đây là những định hướng quan trọng để thương mại - dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng.

Hạ tầng được đầu tư, công nghiệp mở rộng, đô thị hóa sẽ tạo thêm nhu cầu về vận tải, logistics, bán lẻ, ăn uống và các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, người lao động. Năm 2026, xã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đôn đốc 12 dự án chuyển tiếp, khởi công 2 dự án mới, phê duyệt quyết toán 34/34 dự án, góp phần hoàn thiện hạ tầng.

8 tháng năm 2026, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, vận tải, nhà hàng, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, chợ nông thôn hoạt động ổn định; doanh thu thương mại, dịch vụ, vận tải đều tăng.

Cải cách hành chính được triển khai song hành với phát triển kinh tế. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Địa phương tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ổn định.

Theo đồng chí Nguyễn Lê Huy - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức, địa phương xác định phát triển thương mại, dịch vụ gắn với công nghiệp, đô thị và nâng cao đời sống người dân. Xã tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát huy nội lực, mở rộng thị trường.

Năm 2026, xã phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt 2.902 tỷ đồng, tăng 10,17%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 14,05%, thương mại - dịch vụ tăng 9,94%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 320 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, hỗ trợ kinh tế tư nhân, hướng tới nền kinh tế đa trụ cột, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống.

Người dân thôn Lưỡng Quán đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Từ nền tảng nông nghiệp, Nguyệt Đức đang từng bước hình thành diện mạo kinh tế đa dạng, trong đó thương mại - dịch vụ ngày càng giữ vai trò quan trọng. Thời gian tới, xã tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp, phát triển kinh tế hộ, ưu tiên các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ; đồng thời huy động nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian phát triển, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại.

Ngọc Lam