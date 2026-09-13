Đối ngoại kinh tế, mở rộng không gian phát triển

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại kinh tế của tỉnh có những bước chuyển mạnh mẽ. Không dừng ở việc quảng bá tiềm năng, hình ảnh đơn thuần, tỉnh tập trung kết nối sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút các nguồn lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Sản phẩm của Công ty CP Ong Tam Đảo (HONECO) đã được xuất khẩu sang thị trường các nước Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Chuyến làm việc của đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tại Italia, Bỉ và Đức vào cuối tháng 8/2026 là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận mới trong công tác đối ngoại. Các cuộc làm việc đi sâu vào những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư như: Kết nối chuỗi cung ứng, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, du lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tại Italia, tỉnh tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Làm việc với chính quyền Vùng Flanders (Bỉ), đoàn trao đổi về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng AI, IoT, kinh tế tuần hoàn và kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức kiều bào. Tại Đức, chương trình làm việc với Tập đoàn Bayer AG đã mở ra triển vọng ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp địa phương.

Đầu tháng 9/2026, trong các hoạt động xúc tiến tại châu Âu và Liên bang Nga, lãnh đạo tỉnh đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm cầu nối thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, vật liệu mới, dược phẩm và du lịch nghỉ dưỡng. Những hoạt động đối ngoại này khẳng định quyết tâm của tỉnh: Mở rộng quan hệ ngoại giao gắn với chủ động tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển.

Sau sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm trong phạm vi ranh giới địa lý, mà phần quan trọng nằm ở khả năng kết nối với thị trường, công nghệ và dòng vốn quốc tế.

Thực tế thời gian qua cho thấy mức độ hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Đất Tổ. 8 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI (25 dự án cấp mới, 64 dự án điều chỉnh vốn), tăng 97,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,3 tỷ USD, tăng 61,35% so với cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch năm. Thị trường đối tác đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục được duy trì, trong đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất với 727 triệu USD cho 28 dự án. Hiện, khu vực FDI đóng góp hơn 45% mức tăng trưởng GRDP hằng năm, khoảng 55 - 60% giá trị sản xuất công nghiệp và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Dòng vốn FDI không chỉ đóng góp về con số mà đang dần lan tỏa, tạo sức ép và cơ hội để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực, tham gia vào mạng lưới cung ứng tại chỗ.

Hội nhập quốc tế đã góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã xuất khẩu hơn 32.600 tấn nông sản, thực phẩm chế biến sang các thị trường châu Á, châu Âu, Mỹ. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường, chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, cấp đông và có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vùng nguyên liệu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc... của nhiều thị trường khó tính.

Xác định đối ngoại kinh tế là quá trình 2 chiều: Vừa thu hút nguồn lực bên ngoài, vừa đưa sản phẩm, doanh nghiệp địa phương vươn ra thế giới, tỉnh chủ trương đổi mới công tác thu hút đầu tư, chuyển mạnh từ “lượng” sang “chất”, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường thay vì chỉ dựa vào quy mô vốn.

Ngay sau các chuyến công tác đối ngoại, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng giữ liên lạc, cụ thể hóa những nội dung đã làm việc. Những thông tin từ đối tác phải được xử lý kịp thời, nhu cầu của doanh nghiệp phải được kết nối đúng đầu mối để sớm chuyển hóa các cam kết, ghi nhớ thành dự án đầu tư, chương trình chuyển giao công nghệ hay hợp đồng thương mại cụ thể.

Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu, đối ngoại kinh tế đóng vai trò là động lực phát triển quan trọng của tỉnh. Việc chủ động kết nối từ khu công nghiệp, vùng nguyên liệu... của tỉnh ra thị trường quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư mà còn mở rộng không gian phát triển, giúp doanh nghiệp địa phương tự tin khẳng định vị thế.

Ngọc Tuấn