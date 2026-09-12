Giải ngân vốn đầu tư công ở Long Cốc

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân, đặc biệt là tạo động lực phát triển du lịch, đang được UBND xã Long Cốc tập trung thực hiện.

Dự án xây dựng cầu vượt lũ tràn Dát Vảo 1 tại xã Long Cốc được triển khai nhằm thay thế đường tràn cũ thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho người dân.

Tràn vượt lũ Dát Vảo 1 có mức độ nguy hiểm cao, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, đã được phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt lũ.

Công trình có tổng chiều dài hơn 230m, trong đó phần cầu dài gần 52m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư gần 19,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xã Long Cốc làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2027.

Sau khi hoàn thành, cầu sẽ chấm dứt tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ, giảm nguy cơ tai nạn, tăng cường kết nối giữa các thôn và hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được Long Cốc tập trung thực hiện nhằm phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Năm 2026, tổng kế hoạch các nguồn vốn được giao cho xã Long Cốc trên 33 tỷ đồng; trong đó, vốn giao trong năm 2026 gần 28,8 tỷ đồng, vốn kéo dài từ năm 2025 sang trên 4,2 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong năm 2026 đến nay đạt trên 14,2 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Giá trị giải ngân các nguồn vốn đến hết tháng 6 ước đạt 24,2 tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch vốn giao.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xã thực hiện phân bổ vốn theo đúng quy định, quy chế làm việc; chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án tích cực triển khai thực hiện, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ, giao kế hoạch; đồng thời tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và đấu thầu các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành được quan tâm chỉ đạo. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển đạt một số kết quả tích cực, nhất là việc vận động người dân hiến đất thực hiện một số dự án trên địa bàn.

Ngầm tràn vượt lũ Múc Thanh Phú có độ dốc lớn, mặt đường hẹp, cần sớm được cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, UBND xã tập trung rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư công và các dự án đang thi công; đánh giá, xác định những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; phân loại các dự án theo khả năng giải ngân và khả năng hoàn thành trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án, từng nhóm dự án để tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Quân Lâm