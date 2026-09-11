Giá vàng hôm nay 11-9: Lao dốc

Giá vàng thế giới sáng nay lao dốc, giảm 66 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đi ngang.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 được công bố

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.336 USD/ounce, giảm 66 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ năm tại Mỹ, trong bối cảnh lạm phát bán buôn gia tăng, giá dầu thô tăng vọt và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran.

Theo Kitco News, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do chi phí năng lượng và dầu diesel tăng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ở mức thấp, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5% để ứng phó với lạm phát do giá năng lượng tăng.

Thị trường hiện tập trung vào báo cáo CPI của Mỹ công bố ngày 11-9, được xem là tín hiệu kinh tế vĩ mô quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed ngày 15 và 16-9. Fed-funds futures cho thấy xác suất 71% Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,943%, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Về kỹ thuật, giá vàng đã giảm xuống dưới đường EMA 200 ngày tại 4.341,1 USD/ounce và kiểm tra vùng hỗ trợ 4.315,78 USD. Nếu phá vỡ mức này, giá có thể hướng tới 4.290 USD và 4.263 USD. Ở chiều tăng, vùng kháng cự lần lượt là 4.379,38 USD, 4.396,3 USD và 4.500 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-11-9-lao-doc-1756055.html

Theo hanoimoi.vn