Nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng

Với lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu và kinh nghiệm sản xuất, hơn 500ha chè, gần 800ha bưởi đang trở thành những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Bằng Luân. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, địa phương đang chú trọng quản lý, duy trì và phát huy hiệu quả mã số vùng trồng, từng bước nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu.

Đến nay, xã Bằng Luân đã được cấp 6 mã số vùng trồng bưởi, trong đó có 2 mã số vùng trồng bưởi phục vụ xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga, Hoa Kỳ và 3 mã số vùng trồng chè. Đây là điều kiện quan trọng để sản phẩm bưởi, chè của địa phương đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường.

Lãnh đạo xã Bằng Luân trao đổi với các ngành chuyên môn về việc quản lý cấp mã số vùng trồng.

Việc được cấp mã số vùng trồng không chỉ mở thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người dân và các hợp tác xã trong quá trình tổ chức sản xuất. Từ khâu chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản đều phải tuân thủ các quy định, bảo đảm sản phẩm đồng đều về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng.

Là một trong những đơn vị được cấp chứng nhận mã số vùng trồng trên cây bưởi, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và Kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân đang tích cực hướng dẫn thành viên duy trì quy trình sản xuất theo yêu cầu.

Ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc HTX chia sẻ: HTX được cấp 3 mã số vùng trồng bưởi, trong đó có 2 mã số phục vụ xuất khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm bưởi của HTX tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao, đồng thời cũng là động lực để các thành viên thay đổi phương thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn.

Từ khi vùng trồng được cấp mã số, các thành viên HTX được hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình sản xuất, qua đó, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Mã số vùng trồng không đơn thuần là một “tấm vé” để đưa nông sản ra thị trường, mà là công cụ giúp quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, tạo sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.

Đồng chí Đỗ Chí Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bằng Luân cho biết: “Để duy trì và nâng cao hiệu quả các mã số vùng trồng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy trình sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng. Các vùng trồng sau khi được cấp mã số cần tiếp tục được quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Ngoài ra, người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, ghi chép nhật ký sản xuất, thực hiện nghiêm các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc”.

Đặc biệt, với diện tích bưởi gần 800ha, Bằng Luân có nhiều lợi thế để phát triển vùng bưởi hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng này, việc mở rộng diện tích có mã số vùng trồng cần đi đôi với quản lý chặt chẽ chất lượng. Mỗi hộ dân tham gia vùng trồng phải xác định mình không chỉ sản xuất cho gia đình mà còn góp phần xây dựng uy tín chung của cả vùng.

Vùng bưởi được cấp mã số tại xã Bằng Luân, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Với diện tích hơn 500ha chè cũng tạo dư địa để xã phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị. Ba mã số vùng trồng chè được cấp là cơ sở để địa phương tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu từ vùng trồng giúp các cơ sở chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu chè Bằng Luân trên thị trường.

Thời gian tới, xã Bằng Luân tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình tại các vùng được cấp mã số; vận động người dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các hợp tác xã được khuyến khích phát huy vai trò liên kết, tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất đồng nhất và kết nối với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, việc duy trì mã số vùng trồng cần gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản. Khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất được kiểm soát và chất lượng được bảo đảm, nông sản Bằng Luân sẽ có thêm lợi thế trong cạnh tranh, nhất là tại những thị trường yêu cầu cao.

Từ những mã số vùng trồng đã được cấp, Bằng Luân đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa có kiểm soát. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị cây bưởi, cây chè mà còn tạo nền tảng để người dân thay đổi phương thức sản xuất, chủ động đáp ứng yêu cầu của thị trường. Quản lý tốt mã số vùng trồng vì thế đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp địa phương theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.

Hoàng Hương