8 tháng, Phú Thọ giải ngân gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh Phú Thọ giải ngân gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 36,1% tổng kế hoạch vốn được giao và 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, các xã, phường đã giải ngân 5.342/8.067 tỷ đồng, đạt 66,2% kế hoạch vốn được giao. Toàn tỉnh có 138 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung; trong đó, 84 xã, phường giải ngân trên 60% kế hoạch vốn được giao.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh chỉ đạo từ nay đến cuối năm, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ; chủ động rà soát, phân loại các dự án theo mức độ cấp thiết và năng lực giải ngân của chủ đầu tư để có giải pháp phù hợp.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy nhanh xử lý thủ tục đầu tư theo chủ trương “Luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý; đồng thời xây dựng kế hoạch, biểu tiến độ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm đối với từng dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ, các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, bãi đổ thải và giá vật liệu xây dựng. Công tác kiểm tra hiện trường tiếp tục được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đặc biệt, các Ban Quản lý dự án có nguồn vốn lớn tại khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân; thường xuyên rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với những dự án có tiến độ chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Thúy Hường