Đà Bắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự chủ động của các chủ đầu tư, công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Đà Bắc đạt kết quả tích cực. Tiến độ giải ngân được đẩy nhanh ngay từ đầu năm, góp phần bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả, tạo động lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường thôn Ngù - thôn Mái, xã Đà Bắc cơ bản hoàn thành, 100% vốn đầu tư đã được giải ngân.

Năm 2026, xã Đà Bắc được giao trên 34 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ngay sau khi được giao vốn và HĐND xã ban hành nghị quyết, UBND xã đã khẩn trương triển khai các thủ tục, hoàn thành phân bổ, giao 100% kế hoạch vốn cho các dự án. Toàn bộ nguồn vốn được bố trí thực hiện 15 dự án, trong đó có 14 dự án khởi công mới trong năm 2026.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã và các khu vực lân cận. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để Đà Bắc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất và mở rộng không gian du lịch, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 8 tháng năm 2026, Đà Bắc đã giải ngân khoảng 90% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao. Nhiều công trình đã giải ngân 100% số vốn được bố trí, phản ánh tiến độ triển khai tích cực và khả năng hấp thụ vốn của các dự án.

Tiêu biểu như các công trình sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Ngù - thôn Mái; xây dựng hệ thống kè chống sạt lở và mương thoát lũ Tiểu khu Bờ, Mó La và Đoàn Kết; đường nội đồng khu cầu suối Riêng, thôn Tình; đường từ Nhà văn hóa thôn đi khu Bưa Trùng, thôn Ké...

Việc nguồn vốn được giải ngân nhanh, gắn với tiến độ thực hiện từng công trình đang góp phần đưa các dự án sớm phát huy hiệu quả, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai và phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của người dân.

Các dự án trên địa bàn xã Đà Bắc được khẩn trương thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Kết quả giải ngân cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tiến độ này cũng vượt mục tiêu giải ngân đến hết quý III/2026 là 70% theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo thuận lợi để xã hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong năm.

Thực tế cho thấy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà còn trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để địa phương nâng cao năng lực thu hút đầu tư, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và cải thiện đời sống Nhân dân.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/9, xã Đà Bắc phấn đấu giải ngân 95% số vốn được giao năm 2026 và đạt 100% kế hoạch vốn giao chi tiết cho các dự án sau khi thực hiện tiết kiệm 5%. Đây là mục tiêu có cơ sở khi phần lớn nguồn vốn đã được phân bổ cụ thể và nhiều dự án đang được triển khai theo tiến độ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số dự án trên địa bàn vẫn gặp khó khăn, nhất là các dự án cần thực hiện trích đo phục vụ thu hồi đất. Việc lựa chọn đơn vị có chức năng lập dự toán trích đo còn khó khăn do trên địa bàn khu vực Hòa Bình (cũ) chưa có đơn vị phù hợp. UBND xã đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực liên hệ với các đơn vị có năng lực để sớm hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm theo quy định, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Đào Tiến Quyết – Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết: Từ kết quả giải ngân tích cực và khả năng hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, UBND xã Đà Bắc kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Địa phương cam kết tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giải ngân 100% số vốn được bổ sung trong năm 2026.

Với sự chủ động từ khâu phân bổ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, Đà Bắc đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Lệ Oanh