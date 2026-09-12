Nước uống tinh khiết Lòng Chảo nâng tầm thương hiệu

Khai thác nguồn nước tự nhiên có chất lượng tốt tại địa phương, hộ kinh doanh Hoàng Xuân Trường, thôn Minh Xuân, xã Minh Hòa đã đầu tư hệ thống sản xuất nước uống đóng chai tinh khiết mang thương hiệu Lòng Chảo. Từ một cơ sở nhỏ, sản phẩm từng bước khẳng định chất lượng, được công nhận OCOP 3 sao và mở rộng thị trường tiêu thụ trong tỉnh.

Trước đây, ông Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1975) chủ yếu làm nghề tự do. Trong quá trình lao động, sản xuất tại địa phương, nhận thấy nơi mình sinh sống có nguồn nước dồi dào, trong lành, bảo đảm chất lượng, trong khi nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai ngày càng tăng, nhất là tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp... nên ông Trường quyết định đầu tư phát triển sản phẩm nước uống tinh khiết ngay tại quê hương. Năm 2019, ông xây dựng nhà xưởng, đầu tư hệ thống dẫn nước, mua sắm máy móc, thiết bị lọc, phương tiện phục vụ vận chuyển sản phẩm. Ông Trường chia sẻ: “Lúc đầu gặp không ít khó khăn, bởi sản xuất nước uống đóng chai phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn nước, máy móc, nhà xưởng, quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Tôi xác định muốn làm lâu dài, trước hết phải chú trọng chất lượng, tuân thủ quy định của pháp luật và tạo được niềm tin với khách hàng”.

Hệ thống máy móc, thiết bị được hộ kinh doanh Hoàng Xuân Trường đầu tư phục vụ sản xuất nước uống tinh khiết Lòng Chảo.

Để đưa sản phẩm ra thị trường, cơ sở từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, thực hiện hồ sơ thẩm định, kiểm tra chất lượng và các thủ tục cấp phép theo quy định. Hệ thống sản xuất được đầu tư khép kín, nguồn nước được dẫn từ trên đồi cao về cơ sở, sau đó trải qua các công đoạn lọc, xử lý trước khi đóng chai, đóng bình. Trong quá trình sản xuất, ông Trường luôn coi chất lượng nguồn nước là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định uy tín của sản phẩm. Do đó, cùng với đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở chú trọng vệ sinh khu vực sản xuất, kiểm soát quy trình đóng chai, bảo quản và vận chuyển, từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Nỗ lực của cơ sở đã được ghi nhận khi năm 2023, sản phẩm nước uống tinh khiết Lòng Chảo được công nhận OCOP 3 sao. Đây không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển mà còn tạo thêm động lực để cơ sở tiếp tục đầu tư, hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Hiện, nước uống tinh khiết Lòng Chảo đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày của nhiều người dân, cơ quan, đơn vị, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hiện cơ sở duy trì sản lượng khoảng 3.000 lít nước/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình, cơ sở còn góp phần tạo thêm việc làm, giúp lao động địa phương có thêm lựa chọn sinh kế ngay tại quê hương.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm, đồ uống, việc xây dựng thương hiệu nước uống tinh khiết Lòng Chảo theo hướng nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất là hướng đi phù hợp. Danh hiệu OCOP 3 sao là tiền đề để sản phẩm tiếp tục quảng bá, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh. Thời gian tới, ông Trường tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước nâng tầm thương hiệu nước uống tinh khiết Lòng Chảo. Cùng với đó, cơ sở hướng tới đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, bao bì để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Từ nguồn nước được thiên nhiên ưu đãi, bằng sự mạnh dạn, quyết tâm của người dân địa phương, nước uống tinh khiết Lòng Chảo đang từng bước tạo dựng vị thế trên thị trường. Câu chuyện phát triển của hộ kinh doanh Hoàng Xuân Trường cho thấy, khi biết khai thác lợi thế sẵn có, đầu tư đúng hướng và đặt chất lượng lên hàng đầu, những sản phẩm được làm ra ngay tại quê hương hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu, tạo giá trị kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất của địa phương.

Hoàng Hương