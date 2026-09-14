Nông dân Chí Đám thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đang được Hội Nông dân xã Chí Đám triển khai sâu rộng, tạo động lực để hội viên mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết phát triển kinh tế. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Toàn xã hiện có hơn 3.000 hội viên sinh hoạt tại 27 chi hội. Xác định hỗ trợ hội viên là yếu tố quan trọng để phong trào phát triển bền vững, Hội Nông dân xã Chí Đám phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, nhà khoa học tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo tiêu chuẩn. Qua đó, giúp hội viên từng bước thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Vườn bưởi đặc sản của gia đình ông Trần Ngọc Toàn, thôn Lã Hoàng chuẩn bị cho thu hoạch.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Chí Đám Lã Tiến Phong chia sẻ: "Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ nhằm bình xét, công nhận danh hiệu mà còn tạo động lực giúp hội viên phát huy tiềm năng, mạnh dạn đầu tư và tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành hạt nhân chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ khác cùng phát triển. Hội tập trung hỗ trợ những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời tăng cường liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm”.

Toàn xã có 10 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 26 hộ đạt cấp tỉnh và 602 hộ cấp xã. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đa dạng như: Mô hình nuôi hươu sao của hội viên Nguyễn Văn Tùng, Chi hội Lã Hoàng; Trần Văn Thủy, Chi hội Gò Măng, mang lại thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm; mô hình nuôi cá rô đầu nhím kết hợp nuôi ếch thương phẩm của gia đình hội viên Đỗ Tuấn Anh, thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm; xưởng may của hội viên Đàm Văn Trung, Chi hội Ngọc Chúc 3, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 công nhân với thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Việc liên kết giúp các hộ trong Tổ hợp tác nuôi hươu sao hỗ trợ chăm sóc đàn hươu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Trần Văn Nam - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi hươu sao, hiện duy trì đàn 21 con, vừa bán hươu giống vừa khai thác nhung hươu. Theo ông Nam, việc thành lập tổ hợp tác nhằm kết nối các hộ chăn nuôi, tạo điều kiện để thành viên hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tổ hợp tác hiện có 16 thành viên, tổng đàn gần 150 con, trong đó khoảng 50 con hươu đực đang cho khai thác nhung. Việc liên kết giúp các hộ hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Bưởi hiện là một trong những cây trồng chủ lực của xã Chí Đám. Toàn xã có 543 ha bưởi, trong đó 530 ha đã cho sản phẩm. Địa phương có 14 giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ... với diện tích 196,8 ha; 29 mã số vùng trồng với diện tích 303,72 ha. Trong đó, 6 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, diện tích 55,6 ha và 23 mã số phục vụ tiêu thụ trong nước, diện tích 248,12 ha.

Gia đình ông Trần Ngọc Toàn ở thôn Lã Hoàng bắt đầu trồng bưởi từ năm 2008. Nhận thấy điệu kiện thổ nhưỡng phù hợp, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng bưởi theo hướng an toàn, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh.

Trong quá trình sản xuất, ông Toàn nhận được sự đồng hành của Hội Nông dân xã Chí Đám thông qua các lớp tập huấn, tư vấn quy trình sản xuất và kết nối tiêu thụ. Nhờ đó, ông từng bước làm chủ kỹ thuật, tạo ra sản phẩm bưởi Sửu đặc sản có chất lượng đồng đều, mẫu mã đẹp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Cùng với phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Chí Đám vận động hội viên chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội cũng hướng dẫn hội viên đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm và tiếp cận phương thức tiêu thụ mới. Đồng thời chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và đơn vị tiêu thụ. Mục tiêu là giúp nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập.

Nguồn vốn phục vụ sản xuất cũng được Hội quan tâm kết nối. Thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đang quản lý hơn 31 tỷ đồng vốn vay, giúp 624 hộ tiếp cận nguồn vốn. Riêng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội có hơn 28,456 tỷ đồng cho 246 hộ vay, với 7 tổ tiết kiệm và vay vốn. Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng tạo điều kiện cho 12 hộ vay 600 triệu đồng để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Từ sự đồng hành về vốn, kỹ thuật, tổ chức sản xuất và thị trường, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Chí Đám ngày càng lan tỏa. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển các mô hình phù hợp với lợi thế địa phương, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm, thúc đẩy liên kết sản xuất và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Phương Thanh