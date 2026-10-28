Phụ nữ Nhân Nghĩa hỗ trợ hội viên giảm nghèo

Bằng những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tạo điều kiện để hội viên có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn xoay vòng ở các chi hội đến hoạt động kết nối vốn vay ưu đãi, hỗ trợ ngày công, cây, con giống, phong trào giúp phụ nữ giảm nghèo đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.

Tinh thần tương thân tương ái được Chi hội Phụ nữ xóm Tre cụ thể hóa bằng việc xây dựng quỹ hội, tổ chức các tổ hội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, chi hội chú trọng tạo nguồn vốn để hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện sinh kế. Đây là cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của nhiều phụ nữ nông thôn, nhất là những người còn khó khăn về vốn, chưa có điều kiện tiếp cận các nguồn vay phục vụ sản xuất.

Từ nguồn quỹ ban đầu 20 triệu đồng, thông qua quá trình vận động, quản lý và duy trì hoạt động xoay vòng, đến nay, nguồn vốn do Chi hội quản lý tăng lên 50 triệu đồng, hỗ trợ cho 15 lượt hội viên vay để đầu tư con giống, cải tạo chuồng trại, mua phân bón, trồng cây ngắn ngày và phát triển hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.

Xã Nhân Nghĩa hiện có hàng trăm hội viên phụ nữ phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, trong đó sản phẩm Mật ong Văn Nghĩa đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Không chỉ hỗ trợ về vốn, Chi hội Phụ nữ xóm Tre còn chú trọng huy động sự chung tay của hội viên thông qua các hoạt động tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, đóng góp ngày công, cây, con giống. Trong năm 2026, chi hội đã tuyên truyền, vận động hỗ trợ 3 hội viên với 15 triệu đồng và 218 ngày công lao động. Sự hỗ trợ được triển khai trên tinh thần tự nguyện, tương trợ, giúp những hội viên gặp khó khăn có thêm điều kiện duy trì sản xuất, từng bước ổn định đời sống.

Từ mô hình tại Chi hội xóm Tre, hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được Hội Phụ nữ xã Nhân Nghĩa triển khai với nhiều hình thức, gắn với nhu cầu và điều kiện của từng nhóm hội viên. Toàn xã hiện có 22 chi hội và 30 tổ phụ nữ. Trong năm, Hội chỉ đạo các chi hội rà soát, đăng ký giúp hội viên nghèo. Kết quả đã hỗ trợ 15 hội viên bằng các hình thức như giúp ngày công, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kiến thức khoa học, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Mường Pheo tạo việc làm cho hàng chục hội viên phụ nữ địa phương.

Cùng với nguồn lực tại chỗ, Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác do Hội quản lý đạt hơn 30 tỷ đồng, với 13 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 536 thành viên vay vốn. Hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Sơn duy trì giao ban định kỳ, đồng thời hoàn thành kiểm tra, giám sát 100% tổ tiết kiệm và vay vốn theo kế hoạch. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, hội viên có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường. Việc duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của người vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất. Hội phối hợp hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Nông sản xanh Nhân Nghĩa, hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, kết nối quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện để hội viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực. Đây là hướng đi cần thiết nhằm mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện khả năng tiêu thụ sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ các mô hình sản xuất của phụ nữ.

Đồng chí Bùi Thị Tiên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Nghĩa cho biết: Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, kết hợp nguồn vốn với ngày công, sinh kế, kiến thức sản xuất và cơ hội việc làm. Thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo các chi hội duy trì, nâng cao hiệu quả những mô hình hỗ trợ phù hợp; tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, giúp hội viên sử dụng vốn hiệu quả, chủ động phát triển kinh tế và vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ những mô hình hỗ trợ thiết thực ở chi hội đến việc kết nối các nguồn vốn, tạo sinh kế và chuyển giao kiến thức sản xuất, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa đang từng bước giúp hội viên phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hồng Nhung