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Đông Thành tìm hướng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Ngày 27/10, UBND xã Đông Thành phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện tiềm năng, thách thức và định hướng đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững xã Đông Thành”, nhằm tìm giải pháp nâng cao giá trị nông sản, phát huy lợi thế địa phương.

Đông Thành tìm hướng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Các đại biểu dự hội thảo.

Hiện nay, xã Đông Thành có khoảng 890ha gieo cấy lúa, 153ha lạc, hơn 1.000ha rừng và 5 hợp tác xã. Các sản phẩm nổi bật như: Dầu lạc Đông Thành, Mật ong Cường Lan, Thịt thính Lan Hương... tạo cơ sở phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ; năng lực chế biến, bảo quản hạn chế; liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về những giải pháp khai thác lợi thế đất đai, điều kiện sinh thái để lựa chọn sản phẩm, mô hình sản xuất phù hợp; đề xuất định hướng xây dựng làng tuần hoàn gắn với kinh tế xanh và phát triển sinh kế bền vững tại xã Đông Thành.

Đông Thành tìm hướng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia trao đổi nội dung “Định hướng xây dựng mô hình làng tuần hoàn cấp xã gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển sinh kế bền vững tại Đông Thành”.

Các tham luận cũng đề cập đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc; cải tiến bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ... Bên cạnh đó, các giải pháp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi, cải thiện môi trường nông thôn cũng là những nội dung được quan tâm.

Định hướng đặt ra là lựa chọn công nghệ giải quyết đúng khó khăn của người sản xuất, giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Việc triển khai mô hình cần phù hợp với nguồn lực, có sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, bảo đảm khả năng duy trì sau hỗ trợ.

Đông Thành tìm hướng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Quang cảnh hội thảo.

Kế hoạch đến năm 2030, xã phấn đấu phát triển sản phẩm Nấm sò Đông Thành đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao; nâng hạng sản phẩm Dầu lạc Đông Thành và Thịt thính Lan Hương lên OCOP 4 sao; đồng thời, gắn việc nâng cao chất lượng sản phẩm với cải thiện thu nhập cho người dân.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, địa phương sẽ xem xét ưu tiên những nhiệm vụ khả thi, xác định rõ chủ thể tham gia, nguồn lực và kết quả dự kiến trước khi nhân rộng.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên


Minh Thuật - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đổi mới sáng tạo Phát triển nông nghiệp Hội thảo Pháp Truy xuất nguồn gốc Hợp tác xã Trung tâm khoa học công nghệ Nông sản Doanh nghiệp
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