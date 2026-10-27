Giá vàng hôm nay 27-10: Vàng phục hồi sau tuần giảm mạnh

Giá vàng thế giới phục hồi nhờ giá dầu hạ nhiệt, giúp giảm bớt lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC giữ ổn định, một số thương hiệu điều chỉnh tăng đối với vàng nhẫn.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,3 – 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 135– 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/Ounce

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.014 USD/ounce, tăng 23 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay tăng nhẹ vào cuối phiên Mỹ ngày thứ hai, phục hồi một phần mức giảm mạnh của tuần trước khi giá dầu thô hạ nhiệt, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và thúc đẩy lực mua kim loại quý. Những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, trong khi kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn gây sức ép lên giá vàng.

Giá vàng trở lại trên 4.000 USD/ounce, còn bạc giữ trên ngưỡng 54 USD/ounce. Dầu Brent giảm 0,8%, xuống 115,81 USD/thùng, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, khi chưa có thỏa thuận chính thức giữa Washington và Tehran, rủi ro nguồn cung năng lượng tại vùng Vịnh vẫn hiện hữu. Triển vọng lãi suất, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục là những yếu tố chi phối diễn biến kim loại quý.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, vùng 4.032–4.075 USD/ounce là kháng cự gần của vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.160 USD và 4.180 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 3.963 USD và 3.946 USD/ounce; nếu xuyên thủng, giá có thể lùi về 3.890 USD, thậm chí 3.800 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-27-10-vang-phuc-hoi-sau-tuan-giam-manh-1762944.html

Theo hanoimoi.vn