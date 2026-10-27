Hiệu quả sau đầu tư, sức bật cho phát triển

Những tháng cuối năm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, tạo chuyển biến trong đầu tư công. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, nguồn lực đầu tư chuyển hóa thành hạ tầng mới, kết nối và nâng cao năng lực sản xuất, tạo sức bật phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc tiến độ

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ giao gần 19,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. Tỉnh đã ban hành các chỉ thị, quyết định về tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đánh giá hiệu quả đầu tư... Tại khu vực Vĩnh Phúc, Tổ công tác số 5 của UBND tỉnh làm việc với 14 xã về giải ngân vốn đầu tư công. Tổng vốn được giao hơn 1.229 tỷ đồng; ước 9 tháng năm 2026 đã giải ngân hơn 814 tỷ đồng, đạt 66,3%; dự kiến đến ngày 31/10 đạt 82,5% và cả năm phấn đấu đạt 100%.

Đường bê tông rộng 5m, dài hơn 400m ở thôn Vinh Phú, xã Tam Dương hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tại xã Tam Dương, ông Phan Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ thôn Vinh Phú chia sẻ, nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn xã sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Điển hình như đoạn đường dài hơn 400m dọc bờ mương Giếng Rừng, trước đây chỉ là đường đất rộng gần 2m, bà con đi lại rất khó khăn. Được sự đầu tư của Nhà nước, người dân trong thôn đồng thuận cao hiến đất, phá dỡ công trình, chặt cây... tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công. Sau khi con đường bê tông rộng 5m hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025 với chất lượng đảm bảo, thuận lợi giao thông và giao thương, bà con rất phấn khởi.

Đồng chí Đào Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Tam Dương cho biết, được giao thêm thẩm quyền về đầu tư công, xã tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn chủ động xử lý hồ sơ, phối hợp với chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn; xác định rõ từng việc, từng mốc thời gian, không để thủ tục thuộc thẩm quyền trở thành điểm nghẽn, từ đó giúp tối ưu hóa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều công trình hoàn thành sớm, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân.

Quyết liệt gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công kết hợp trao quyền quyết định về cấp xã là bước đi chiến lược. Giải pháp này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm mà còn tạo động lực bứt phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Tại khu vực Phú Thọ, gói thầu số 60 thuộc Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C đã hoàn thành đoạn hơn 3,7km, kết nối Quốc lộ 32, Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông và cầu Phong Châu. Toàn dự án đạt trên 96% khối lượng; nhiều đoạn đã phục vụ lưu thông. Dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu với đường liên vùng được bổ sung gần 196,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Lợi - người dân xã Vạn Xuân phấn khởi: “Tuyến đường mới giúp việc đi lại thuận lợi hơn, vận chuyển nông sản và hàng hóa cũng nhanh hơn. Người dân mong các đoạn còn lại sớm hoàn thiện để kết nối thông suốt, khi đó cơ hội làm ăn, phát triển dịch vụ ở địa phương sẽ rộng mở hơn”. Tại khu vực Hòa Bình, đến trung tuần tháng 9, tuyến Quốc lộ 6 - Khu công nghiệp Phú Sơn bàn giao được 98,4% mặt bằng, thi công khoảng 95%; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La đạt 91% mặt bằng, thi công 41%; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19-Km53 cơ bản bàn giao mặt bằng, thực hiện 26,5%.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định rõ nguyên nhân và phương án xử lý; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Tạo sức bật phát triển bền vững

Từ yêu cầu giải ngân 100% vốn được giao, tỉnh đang chuyển trọng tâm sang chất lượng và hiệu quả đầu tư. Mới đây, tại Hội nghị hành chính đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, chú trọng nêu gương, kỷ cương kỷ luật hành chính công vụ, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng trong những tháng còn lại và cả năm 2026.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 31/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10428/KH-UBND, trong đó xác định phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có sức lan tỏa, kết nối liên vùng, liên tỉnh; tập trung tuyến Việt Trì - Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, nút giao IC2, IC5 và các tuyến vành đai kết nối Hà Nội. Theo đó, khi các hạng mục, công trình được hoàn thiện đồng bộ, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong vận chuyển nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất và giao hàng. Hạ tầng được đầu tư tốt tạo niềm tin để doanh nghiệp đầu tư máy móc, mở rộng quy mô và tìm kiếm thị trường mới.

Hướng tới đầu tư công phải tạo ra giá trị phát triển thực chất, những tháng cuối năm, cùng với đẩy nhanh giải ngân, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tháo gỡ, xử lý dứt điểm điểm nghẽn, kiểm soát chất lượng công trình, sớm đưa tài sản đầu tư vào khai thác, biến vốn thành công trình, phát huy công năng, nâng cao năng lực sản xuất, kết nối, tạo sức bật cho phát triển bền vững.

Ngọc Lam