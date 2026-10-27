Đoàn công tác huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) khảo sát các doanh nghiệp tại Phú Thọ

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Ngày 27/10, đoàn công tác của Chính quyền Nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thăm, khảo sát và làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Sunrise, Khu công nghiệp Cẩm Khê.
Đón tiếp và tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp.
Đoàn đã khảo sát tại Công ty TNHH Sunrise, Khu công nghiệp Cẩm Khê; Công ty TNHH Điện tử BYD, Khu công nghiệp Phú Hà và Công ty TNHH OPTOELECTRONIC, Khu công nghiệp Bá Thiện. Tại các điểm đến, đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Phú Thọ trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; đồng thời ghi nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định của các doanh nghiệp.
Đoàn công tác tham quan các công đoạn sản xuất tại Công ty TNHH Sunrise, Khu công nghiệp Cẩm Khê.
Chuyến thăm là dịp để các bên tăng cường trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn công tác sẽ triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp huyện Hà Khẩu với doanh nghiệp tại Phú Thọ, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai địa phương.
Lê Hoàng
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