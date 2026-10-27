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“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Những ngày mùa Thu cách đây 79 năm, bưởi Đoan Hùng được bôi đen trôi lập lờ trên dòng sông Lô giả làm thủy lôi đã góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Sông Lô lịch sử. Trải qua năm tháng, quả bưởi năm xưa không chỉ là niềm tự hào lịch sử mà còn trở thành sản vật đặc trưng, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân vươn lên làm giàu.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Những vườn bưởi bạt ngàn, xanh ngút tầm mắt là minh chứng sống động cho sự mở rộng quy mô diện tích trồng bưởi tại vùng đất Đoan Hùng hôm nay.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nayNhững chùm bưởi chín vàng mọng trĩu cành, vẽ nên bức tranh nông thôn mới thanh bình và ấm no.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Người trồng bưởi tỉ mẩn chăm chút từng chùm quả, gửi gắm vào đó bao giọt mồ hôi và niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nayBàn tay nâng niu, gói trọn niềm hy vọng về một mùa quả ngọt.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Trong các hợp tác xã, công đoạn sơ chế, phân loại bưởi được thực hiện chuyên nghiệp, cẩn trọng, bảo đảm chất lượng đồng đều trước khi đưa ra thị trường.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nayBưởi Đoan Hùng xuất hiện trong nhiều sự kiện, trở thành nét văn hóa ẩm thực tiêu biểu của địa phương.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nayNông dân thử nghiệm các loại bưởi giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nayNiềm vui được mùa.

“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Với ứng dụng của khoa học công nghệ, bưởi Đoan Hùng và các phụ phẩm còn được chế biến sâu thành nhiều sản phẩm đa dạng như mứt bưởi, trà bưởi, tinh dầu bưởi..., góp mặt tại các gian hàng nông sản để vươn ra thị trường rộng lớn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bưởi Đoan Hùng Chiến thắng sông Lô Giá trị kinh tế cao Nông thôn mới Lịch sử Hy vọng Chất lượng Hợp tác xã Dòng sông khoa học công nghệ
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