Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy lợi, phòng, chống thiên tai

Chiều 28/10, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai khu vực Phú Thọ (cũ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các thành viên đã kiểm tra thực tế Dự án Gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao (kết hợp Quốc lộ 2D và 32C).

Dự án có tổng mức đầu tư 228 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2026. Đến nay, giá trị thi công đạt 141 tỷ đồng, khối lượng công việc còn lại theo giá trị hợp đồng là 39,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Tiếp đó, đoàn công tác đã nghe Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành; hồ chứa nước Thục Luyện.

Theo đó, Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành (phần bổ sung) triển khai tại các xã Thượng Long, Xuân Viên và Yên Lập với tổng mức đầu tư 1.042 tỷ đồng, phần bổ sung khoảng 260 tỷ đồng. Dự án có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 7.750ha đất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 160.000 người và phục vụ các nhu cầu khác. Tiến độ đặt ra yêu cầu dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương đang được triển khai; các phần diện tích còn lại đang thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ/trợ, tái định cư và thông báo thu hồi đất. Luỹ kế vốn bố trí 141,4 tỷ đồng, trong đó, năm 2026 đã giải ngân 80,3/120 tỷ đồng.

Đối với Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện được đầu tư, triển khai trên địa bàn các xã Thanh Sơn, Võ Miếu và Minh Hòa với tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng. Dự án có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 1.685ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 30.000 người và cấp nước phục vụ 46ha Cụm công nghiệp Thục Luyện. Lũy kế vốn bố trí cho dự án đạt 237,724 tỷ đồng, giải ngân 201,820 tỷ đồng, tương đương 84,89%; riêng vốn năm 2026 giải ngân 35,9/70 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, xác định chủ sử dụng đất và chính sách hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Lập phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ triệt để các “nút thắt” để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án trọng điểm.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn gốc đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án kênh mương hồ Ngòi Giành trước ngày 15/11/2026, dự án Hồ chứa nước Thục Luyện trước ngày 30/01/2027.

Riêng Dự án Gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao các vị trí còn tồn đọng cho đơn vị thi công.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án Gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm công trình vận hành an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình bảo đảm theo đúng quy định.

Đồng chí đề nghị các xã phải nắm chắc tình hình khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết, nếu cần tăng cường lực lượng để triển khai thực hiện đề nghị xã báo cáo tỉnh hỗ trợ. Các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công các hạng mục.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ bám sát địa bàn từng xã để phối hợp chặt chẽ, cùng với xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tập trung triển khai công việc ngay khi các xã bàn giao mặt bằng thi công.

Đức Anh