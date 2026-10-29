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Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao và 88,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong tổng số thu, thu nội địa ước đạt 46.008 tỷ đồng, chiếm gần 90%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.392 tỷ đồng. So với dự toán HĐND tỉnh giao, thu xuất nhập khẩu đạt khoảng 84,9%.

Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồngCông ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách.

Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, khai thác những nguồn thu còn dư địa; đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Công tác đối thoại với doanh nghiệp được tăng cường thông qua chương trình “Cà phê doanh nhân” hằng tuần và gặp mặt các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách.

Những tháng cuối năm, tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ người nộp thuế, nguồn thu và nghĩa vụ thuế phát sinh; chống thất thu đối với các lĩnh vực có rủi ro cao. Đối với thu xuất nhập khẩu, chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; theo sát các doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động xuất nhập khẩu để hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan thuận lợi, đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án, nhất là dự án lớn, dự án trọng điểm; không để vướng mắc trong thủ tục đất đai, xác định giá đất làm chậm tiến độ đầu tư. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh được triển khai gắn với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Minh Vũ


Minh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh Xuất nhập khẩu Đối thoại với doanh nghiệp Dự toán Chống thất thu thuế Hỗ trợ doanh nghiệp Phát triển sản xuất Tăng thu ngân sách Nguồn thu Khó khăn
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