Tam Dương tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cấp hạ tầng và mở rộng không gian phát triển, từ đầu năm đến nay, xã Tam Dương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo động lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tập trung gỡ khó

Năm 2026, xã Tam Dương được phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 72 dự án; đến giữa tháng 7/2026 đã bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực hơn 120,7 tỷ đồng; trong đó có 10 dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Trường THCS Tam Dương trị giá 200 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027.

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ngay khi có nghị quyết của HĐND xã, UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phân công nhiệm vụ cán bộ theo dõi từng dự án, hàng tháng kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo tình hình triển khai và đề xuất giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên cập nhật tiến độ các dự án để báo cáo Thường trực UBND xã. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hạn chế, “điểm nghẽn” trong đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với Ban Quản lý dự án thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, bồi thường, GPMB; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để cắm mốc quy hoạch, rà soát phân loại, làm thủ tục trình thẩm định phê duyệt, quyết toán khi dự án hoàn thành. Lựa chọn nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu. Sau khi trúng thầu, UBND xã tập trung đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp thông tin quy hoạch rộng rãi cho cán bộ, Nhân dân được biết. Trong quá trình đầu tư xây dựng, bổ sung các quy định về công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng... Đến nay, toàn xã đã giải ngân được 66 tỷ đồng, đạt 51% (bao gồm cả vốn được bổ sung trong tháng 7/2026).

Tại Trường THCS Tam Dương, ông Phạm Quang Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Phú Vinh Vĩnh Phúc, đại diện liên danh các nhà thầu thi công cho biết: Công trình Trường THCS Tam Dương có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, đây là dự án chuyển tiếp từ huyện Tam Dương cũ được khởi công năm 2024. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn trong tuyển dụng công nhân, ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường, dịch bệnh, giá vật tư xây dựng biến động mạnh..., song đơn vị quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời gian cam kết với chủ đầu tư. Vừa qua, đơn vị đã bàn giao công trình trường học để đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới 2026 - 2027 đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thời gian cam kết.

Hiệu trưởng Trường THCS Tam Dương Phan Văn Sơn khẳng định: Ngôi trường mới được hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trong năm học này là điều kiện thuận lợi để nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Dương Phạm Ngọc Thảo cho biết: Từ nay đến cuối năm, áp lực giải ngân vốn đầu tư công rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, Ban xác định phải chuyển mạnh từ đôn đốc chung sang bám sát từng dự án, từng công trình và từng mốc tiến độ cụ thể. Những công trình có khả năng hoàn thành khối lượng đến đâu phải tổ chức nghiệm thu, thanh toán đến đó; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhà thầu và đơn vị liên quan tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng tỷ lệ giải ngân vốn.

Đối với các dự án giải ngân trong tháng 9, Ban đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, đồng thời giải ngân kịp thời nguồn vốn được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án khác, nhất là tuyến đường giao thông dài hơn 2,1km, rộng 5,5m kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân; đặc biệt Khu đất tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp Tam Dương 1, khu vực 2 hiện còn 6 hộ dân chưa chấp hành công tác GPMB, UBND xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sớm nhận tiền đền bù hỗ trợ GPMB.

Chủ tịch UBND xã Tam Dương Đào Văn Tiến cho biết: Để đảm bảo giải ngân vốn đạt kế hoạch tỉnh giao, xã đang chỉ đạo sát sao Ban Quản lý dự án xã và các đơn vị chức năng rà soát lại các khâu của các dự án, từ bố trí quy hoạch, đền bù GPMB đến trình thẩm định, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ để bàn giao đưa vào sử dụng, hạn chế thấp nhất phát sinh vốn và thay đổi thiết kế đã được phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường... Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Xuân Hùng