Độc đáo nghề gỗ lũa

{title}
{publish}
{head}
Nghề chế tác gỗ lũa ở xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn không chỉ là sinh kế mà còn là hành trình lưu giữ những giá trị nguyên bản của thiên nhiên. Với đôi bàn tay tài hoa và sự kiên trì, những nghệ nhân nơi đây đã bền bỉ “thổi hồn” vào những thân gỗ khô cứng thành các tác phẩm nghệ thuật độc bản. Sự tâm huyết của họ chính là ngọn lửa giữ nghề, giúp làng nghề gỗ lũa Đoàn Kết đứng vững trước những đổi thay của thời gian, khẳng định vị thế riêng biệt trong dòng chảy văn hóa mỹ nghệ truyền thống.
Không gian trưng bày sản phẩm gỗ lũa của anh Vương Đình Ninh tại xóm Đoàn Kết.
Anh Vương Đình Ninh giới thiệu các sản phẩm gỗ lũa độc đáo.
Các tác phẩm gỗ lũa hoàn thiện với hình dáng độc bản, chứa đựng câu chuyện riêng biệt mà người thợ phải mất nhiều tháng để chế tác.
Góc trưng bày đa dạng sản phẩm gỗ lũa tại nhà anh Đoàn Xuân Thành, từ các vật dụng sinh hoạt đến những bức tượng gỗ nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Làng nghề chế tác gỗ lũa - đá cảnh xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn nằm dọc tuyến Quốc lộ 6.
Hương Lan
baophutho.vn Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đang được Hội Nông dân xã Chí Đám triển khai sâu rộng, tạo động lực để hội viên mạnh dạn...
Sáng 14-9, giá vàng miếng trong nước duy trì ổn định ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, xuống 4.331...
baophutho.vn Từng là điểm đến được nhiều nhà đầu tư săn tìm, bất động sản khu vực Nam của tỉnh đang trải qua giai đoạn trầm lắng kéo dài. Giao dịch giảm...
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/9/2026
baophutho.vn Từ Nghị quyết số 50-NQ/TW đến Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tư duy thu...
baophutho.vn Thương mại - dịch vụ đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã Nguyệt Đức. Với lợi thế về dân cư, hạ tầng và không...
baophutho.vn Từ Nghị quyết số 50-NQ/TW đến Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tư duy thu hút FDI đã...