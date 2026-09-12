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Độc đáo nghề gỗ lũa

Nghề chế tác gỗ lũa ở xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn không chỉ là sinh kế mà còn là hành trình lưu giữ những giá trị nguyên bản của thiên nhiên. Với đôi bàn tay tài hoa và sự kiên trì, những nghệ nhân nơi đây đã bền bỉ “thổi hồn” vào những thân gỗ khô cứng thành các tác phẩm nghệ thuật độc bản. Sự tâm huyết của họ chính là ngọn lửa giữ nghề, giúp làng nghề gỗ lũa Đoàn Kết đứng vững trước những đổi thay của thời gian, khẳng định vị thế riêng biệt trong dòng chảy văn hóa mỹ nghệ truyền thống.

Độc đáo nghề gỗ lũaKhông gian trưng bày sản phẩm gỗ lũa của anh Vương Đình Ninh tại xóm Đoàn Kết.

Độc đáo nghề gỗ lũaAnh Vương Đình Ninh giới thiệu các sản phẩm gỗ lũa độc đáo.

Độc đáo nghề gỗ lũaCác tác phẩm gỗ lũa hoàn thiện với hình dáng độc bản, chứa đựng câu chuyện riêng biệt mà người thợ phải mất nhiều tháng để chế tác.

Độc đáo nghề gỗ lũa

Góc trưng bày đa dạng sản phẩm gỗ lũa tại nhà anh Đoàn Xuân Thành, từ các vật dụng sinh hoạt đến những bức tượng gỗ nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Độc đáo nghề gỗ lũa

Làng nghề chế tác gỗ lũa - đá cảnh xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn nằm dọc tuyến Quốc lộ 6.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn kết Tác phẩm nghệ thuật Độc đáo Thiên nhiên Tâm huyết Làng nghề Nghệ nhân Bàn tay Lửa Hoa
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