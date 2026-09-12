Chuẩn bị vật tư cho sản xuất vụ Đông

Khi cây trồng vụ Mùa bước vào giai đoạn cuối vụ, nông dân tại các vùng sản xuất chuyên canh trong tỉnh đã chủ động chuẩn bị giống, phân bón và vật tư cần thiết, sẵn sàng xuống giống vụ Đông ngay sau khi thu hoạch. Chủ động từ sớm, tranh thủ thời vụ được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm diện tích, nâng cao năng suất và giá trị vụ Đông năm 2026.

Bà con nông dân xã Phùng Nguyên sản xuất vụ Đông theo hình thức luân canh, gối vụ, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Tại những vùng đất có truyền thống sản xuất 3 vụ/năm, công tác chuẩn bị cho vụ Đông đã được người dân triển khai từ sớm. Khi lúa Mùa bắt đầu “đỏ đuôi”, gia đình bà Hà Thị Kim Liên ở xã Phùng Nguyên đã chuẩn bị giống, phân bón và các loại vật tư cần thiết để có thể bắt tay vào sản xuất ngay sau khi thu hoạch.

Bà Liên cho biết: “Vụ Đông có đặc thù thời gian sản xuất ngắn, số ngày nắng ít nên việc tranh thủ thời vụ có ý nghĩa rất quan trọng. Người dân phải gieo trồng sớm, tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để cây sinh trưởng, phát triển, nhất là với các loại rau lấy củ, quả như bí, khoai tây, cà chua...”.

Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo trồng khoảng 38 nghìn ha cây trồng các loại. Trong đó, ngô Đông hơn 15 nghìn ha, rau màu 15 nghìn ha, diện tích còn lại là các loại cây trồng khác như lạc, đậu tương, khoai lang...

Để vụ Đông có thể đạt kết quả tốt, ngành Nông nghiệp đã yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng các cửa hàng, đại lý kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không có trong danh mục, hàng cấm sử dụng, hàng hết hạn sử dụng, hàng chưa đăng ký lưu hành, niêm yết giá của cơ sở...

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh cũng được yêu cầu chuẩn bị đủ giống tốt và các loại vật tư, phân bón, thuốc BVTV, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

Các địa phương cần vận động bà con nông dân thực hiện tốt cơ cấu giống và thời vụ vụ Mùa, tạo điều kiện thu hoạch sớm, giải phóng đất để gieo trồng vụ Đông. Tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, rau gia vị,...

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, làm bầu, vườn ươm cây giống cũng được khuyến khích nhằm chủ động nguồn giống và rút ngắn thời gian sản xuất trên đồng ruộng.

Bà con nông dân xã Tam Nông làm ngô bầu gieo trồng vụ Đông.

Nhằm nâng cao giá trị vụ Đông, ngành Nông nghiệp cũng đề nghị các địa phương khuyến khích bà con nông dân lựa chọn các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, hướng tới trồng tập trung theo cơ cấu cùng trà, cùng giống đối với các loại cây trồng thu hoạch 1 lần; trồng xen canh, gối vụ đối với các loại rau ăn lá, quả thu hoạch nhiều lần...Đặc biệt, mở rộng diện tích ngô sinh khối vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa phục vụ thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là dự trữ thức ăn đề phòng mùa lạnh.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho vụ Đông 2026, đặc biệt là trong khâu tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản thông qua các biện pháp như tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức cho người trực tiếp sản xuất, sơ chế, chế biến áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất tiên tiến.

Khuyến khích việc dán tem nhận diện sản phẩm, đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu của người tiêu dùng, gắn trách nhiệm của cơ sở sản xuất với chất lượng sản phẩm để dần tiến tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, bền vững.

Quân Lâm