Kinh tế số - động lực tăng trưởng mới của Phú Thọ

Từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị, kinh tế số đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống kinh tế Phú Thọ. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư, doanh nghiệp từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển của tỉnh.

Từ công nghệ đến sức bật kinh tế

8 tháng năm 2026, kinh tế Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,8% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 109.667 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu vận tải tăng 19,6%.

Đa dạng hóa kênh quảng bá, kết nối khách hàng là một hướng đi giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường trong thời đại kinh tế số.

Trong dòng chảy ấy, công nghệ số không còn là câu chuyện riêng của những doanh nghiệp công nghệ. Từ nhà máy, cửa hàng, hợp tác xã đến hộ kinh doanh, cách thức sản xuất, bán hàng, thanh toán và tiếp cận khách hàng đang thay đổi từng ngày.

Thống kê cho thấy, quy mô kinh tế số của Phú Thọ hiện ước chiếm 22,71% GRDP, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số; tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Sản xuất điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghiệp quan trọng, tạo giá trị xuất khẩu lớn.

Những con số này cho thấy, kinh tế số ở Phú Thọ không còn dừng ở việc ứng dụng một vài phần mềm hay đưa sản phẩm lên môi trường mạng, mà đang từng bước đi vào quá trình tạo ra giá trị.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: “Kinh tế số không chỉ tạo ra một khu vực kinh tế mới mà quan trọng hơn là đang làm thay đổi phương thức vận hành của các ngành kinh tế truyền thống, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao năng suất”.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 23% GRDP; 70% giao dịch được thực hiện không dùng tiền mặt; tối thiểu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong hoạt động; tối thiểu 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Đây là những mục tiêu không chỉ đo bằng tỷ lệ hay con số, mà phản ánh quá trình thay đổi phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường.

Doanh nghiệp biến công nghệ thành giá trị

Nếu hạ tầng số là nền móng thì doanh nghiệp chính là chủ thể đưa kinh tế số vào thực tế. Chuyển đổi số chỉ tạo ra giá trị khi công nghệ được biến thành năng suất, doanh thu, thị trường và những sản phẩm có sức cạnh tranh.

8 tháng đầu năm, Phú Thọ có 3.265 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 34,6 nghìn tỷ đồng. Đây là lực lượng quan trọng tiếp nhận công nghệ mới, hình thành phương thức kinh doanh mới và tạo thêm động lực tăng trưởng từ khu vực kinh tế tư nhân.

Với doanh nghiệp sản xuất, chuyển đổi số có thể bắt đầu từ những việc cụ thể như số hóa quy trình quản lý, quản lý kho bằng dữ liệu, theo dõi đơn hàng bằng phần mềm, tự động hóa một số công đoạn hay sử dụng nền tảng số để tiếp cận khách hàng. Khi được triển khai đồng bộ, những thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hạn chế sai sót và nâng cao năng suất.

Ông Bùi Xuân Trường- Trưởng Phòng sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina (KCN Bá Thiện 2) cho biết: “Trước đây, việc quản lý đơn hàng, nguyên liệu, tiến độ sản xuất còn qua nhiều khâu thủ công. Sau khi doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản trị và số hóa quy trình, việc theo dõi đơn hàng, tồn kho, tiến độ sản xuất được thực hiện trên cùng một hệ thống, giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót và nâng cao năng suất.”

Từ quản lý hàng hóa, thanh toán đến kết nối khách hàng, công nghệ số đang ngày càng hiện diện rõ nét trong hoạt động kinh doanh bán lẻ ở xã Yên Lạc.

Không chỉ trong sản xuất, công nghệ số đang mở thêm cơ hội cho thương mại, bán lẻ, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Thông qua các nền tảng trực tuyến, sản phẩm đặc trưng của địa phương có thể vượt ra khỏi thị trường truyền thống, tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Bà Âu Thị Kim Phượng- Giám đốc Công ty CP Chế biến nông sản Minh Phúc An (xã Tam Đảo) chia sẻ: “Trước đây, sản phẩm của HTX chủ yếu bán cho khách quen và các đại lý trong tỉnh. Từ khi đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, chúng tôi có thêm khách hàng ở nhiều tỉnh, thành khác. Khách hàng có thể xem sản phẩm, đặt hàng và thanh toán ngay trên điện thoại, nên việc bán hàng thuận tiện hơn trước rất nhiều.”

Dữ liệu mở không gian phát triển

Kinh tế số cũng đang tạo ra những thay đổi trong khu vực công. Phú Thọ đã triển khai 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm và 47 cơ sở dữ liệu chuyên ngành do tỉnh quản lý; 100% dữ liệu đất đai được đồng bộ, 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số. Toàn tỉnh có 148/148 xã, phường thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đáng chú ý, tỉnh đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Hệ thống quản trị, điều hành tăng trưởng theo thời gian thực được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.

Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, đây không chỉ là công cụ phục vụ quản lý, mà còn trở thành một nguồn lực mới cho phát triển. Thủ tục được xử lý nhanh hơn, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, thông tin thị trường và hoạt động sản xuất - kinh doanh có thể được phân tích chính xác hơn.

Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Phú Thọ cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Quan trọng hơn, chuyển đổi số cần đi vào thực chất. Không phải doanh nghiệp nào cũng cần công nghệ đắt tiền hay hệ thống phức tạp; điều cần thiết là lựa chọn đúng công nghệ, phù hợp với nhu cầu và giải quyết được những bài toán cụ thể của sản xuất, kinh doanh.

Với dư địa phát triển lớn trong công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistics và du lịch, Phú Thọ có điều kiện để thúc đẩy kinh tế số lan toả. Khi các ngành kinh tế truyền thống được kết nối tốt hơn với công nghệ, giá trị tạo ra sẽ không chỉ đến từ lĩnh vực công nghệ số mà lan tỏa sang toàn bộ nền kinh tế.

Trong bức tranh tăng trưởng 8 tháng đầu năm, kinh tế số đang từng bước chuyển từ một xu hướng thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, mở thêm không gian phát triển và tạo động lực mới cho Phú Thọ trong chặng đường phía trước.

Quang Nam