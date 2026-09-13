Tề Lỗ đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Khai thác tốt lợi thế Quốc lộ 2A, 2C và đường tỉnh 303, 305 chạy qua, xã Tề Lỗ đã bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN), qua đó giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động, đồng thời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Trong khó “ló” cái khôn

Thời kỳ bao cấp, Tề Lỗ là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn trong khu vực. “Đất chật, người đông”, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn.

Một góc Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Văn, xã Tề Lỗ.

Bước vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, người dân Tề Lỗ bắt đầu tìm hướng đi mới từ nghề thu mua, tái chế phế liệu, phát triển thương mại - dịch vụ. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ, hoạt động CN-TTCN từng bước mở rộng, tạo nên một vùng sản xuất tập trung, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.

Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành 3 cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích gần 100 ha. Trong đó, Cụm làng nghề Tề Lỗ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, thu hút gần 300 hộ và cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụm làng nghề Đồng Văn với hơn 26 ha đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được trên 90% diện tích, bước đầu thu hút hơn 30 doanh nghiệp thứ cấp và gần 50 hộ sản xuất hoạt động, tạo việc làm cho gần 200 lao động tại chỗ. Cụm làng nghề Trung Nguyên quy mô hơn 20 ha, đang được khẩn trương giải phóng mặt bằng để triển khai.

Cùng với hệ thống cụm công nghiệp làng nghề, toàn xã hiện có 5 HTX, 330 doanh nghiệp và hơn 2.000 hộ đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, với các ngành nghề như: Sản xuất phôi thép, ép nhựa, cơ khí, vận tải, ăn uống, dịch vụ du lịch, vật tư nông nghiệp, may mặc...

Hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.400 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5 - 15 triệu đồng/người/tháng. CN- TTCN hiện chiếm hơn 53% cơ cấu kinh tế của địa phương.

Tại Công ty TNHH Thương mại thép Trường Biện - doanh nghiệp chuyên sản xuất phôi thép - dù hoạt động sản xuất còn gặp khó khăn, song nhờ chủ động nguồn nguyên liệu, sản lượng phôi thép vẫn đạt và vượt mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm, doanh thu của cơ sở 1 tại khu vực Đồng Văn (Công ty còn 1 nhà máy sản xuất phôi thép ở tỉnh Hà Nam cũ) đạt hơn 550 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho hơn 200 lao động với mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Không chỉ có các doanh nghiệp quy mô lớn, những cơ sở sản xuất hộ gia đình cũng từng bước đầu tư máy móc, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cơ sở sản xuất đũa gỗ của ông Trần Đình Hoạt, thôn Lỗ Quynh, được hình thành gần 30 năm. Nhờ chú trọng đầu tư thiết bị và giữ uy tín với khách hàng, cơ sở đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Cơ sở sản xuất đũa gỗ của ông Trần Đình Hoạt, thôn Lỗ Quynh tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương với thu nhập trung bình 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Phát triển CN - TTCN thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Để tạo nền tảng cho CN -TTCN phát triển, những năm qua xã Tề Lỗ luôn quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, quy hoạch, bố trí quỹ đất phục vụ sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp cận mặt bằng, vốn đầu tư, xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất. Công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thu hút doanh nghiệp đầu tư lớn nhằm chuyển hướng kinh tế và giải quyết việc làm hiệu quả.

Sau khi sáp nhập, xã Tề Lỗ có quy mô diện tích, dân số lớn hơn, có không gian thuận lợi phát triển CN - TTCN, thương mại- dịch vụ. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của xã đạt hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm 53,8%, tăng 7,6% so với năm 2024; giá trị thương mại - dịch vụ toàn xã đạt gần 2.450 tỷ đồng, chiếm hơn 43,8%. Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động sản xuất CN - TTCN trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng năm 2026 đạt gần 6.270 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị sản xuất, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Với định hướng đúng, cách làm hiệu quả, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng phát triển CN - TTCN gắn với phát triển thương mại - dịch vụ giúp người dân làm giàu ngay tại quê hương. Thu nhập bình quân của người dân năm 2025 đạt hơn 180 triệu đồng/năm. Đây là tiền đề để xã Tề Lỗ tiếp tục thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất CN - TTCN ở địa phương, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2025-2030, xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững.

Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ Nguyễn Bá Dương cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND xã Tề Lỗ chỉ rõ “Tập trung phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy tăng trưởng tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc kinh tế của xã theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững”.

Theo đó, tiếp tục phát triển quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số, hoàn thành giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Văn 2 và Cụm công nghiệp Trung Nguyên hơn 20 ha; thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Xuân Hùng