Cà phê doanh nhân - diễn đàn kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp

Được triển khai trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, Chương trình Cà phê doanh nhân tạo thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và doanh nghiệp. Từ phiên đầu tiên ngày 24/4 đến nay, giá trị của chương trình dần được khẳng định qua cách xử lý công việc: Vướng mắc được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn giải quyết được xác định, một số vụ việc kéo dài đã có hướng tháo gỡ...

Sau phiên thứ 3 của Chương trình Cà phê doanh nhân, những vướng mắc tại Cụm công nghiệp Phú Hộ (phường Phong Châu) đã được tháo gỡ.

Đưa “điểm nghẽn” lên bàn đối thoại

Sáng thứ Sáu hằng tuần, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Chương trình Cà phê doanh nhân diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp. Thay cho hội nghị đông người, nhiều báo cáo, Cà phê doanh nhân tập trung vào trao đổi khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phương án xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của chương trình là thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn”.

Ngay phiên đầu tiên, các vấn đề từ quy hoạch đô thị hai bên sông Lô, dự án năng lượng, nhà ở xã hội trong khu công nghiệp (KCN) đến dự án du lịch... được doanh nghiệp nêu trực tiếp. Sau trao đổi, từng nội dung được giao các sở, ngành xử lý; nhiều nhiệm vụ được giao kèm thời hạn cụ thể. Đến phiên thứ hai, Công ty TNHH ASTEMO Phú Thọ phản ánh dự án nằm ngoài KCN và sẽ hết hạn vào năm 2031, trong khi doanh nghiệp muốn tiếp tục đầu tư tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sau khi dự án hết hạn, đồng thời nghiên cứu khả năng bố trí vào KCN khi đủ điều kiện.

Tại Chương trình Cà phê doanh nhân, những vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư được các cơ quan cùng xem xét, thay vì doanh nghiệp phải lần lượt tìm đến từng đầu mối. Trường hợp dự án Cụm công nghiệp Quảng Yên là một ví dụ. Tại phiên thứ ba Chương trình Cà phê doanh nhân, Công ty CP Nam Hoàng Việt phản ánh dự án cụm công nghiệp với quy mô 69,4 ha còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu xác định lộ trình từng phần việc, phấn đấu hoàn thành khu tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2026 để khởi công dự án vào tháng 3/2027. Sau cuộc đối thoại, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Ba đã làm việc với đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và xã Quảng Yên, phân loại các hồ sơ vướng mắc; đồng thời triển khai các bước thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ông Lê Thanh Vĩnh - Giám đốc dự án Công ty CP Nam Hoàng Việt chia sẻ: “Cà phê doanh nhân tạo điều kiện cho chúng tôi trực tiếp trao đổi khó khăn với lãnh đạo tỉnh. Khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp được thu hẹp đáng kể khi các kiến nghị được tiếp nhận và xử lý kịp thời”.

Đối thoại cũng giúp nhận diện những vướng mắc chung. Tại phiên thứ tư của Chương trình Cà phê doanh nhân, các doanh nghiệp xây dựng phản ánh 4 nhóm vấn đề về đấu thầu; chỉ số, giá vật liệu; quy hoạch bãi đổ thải và thủ tục cấp phép mỏ vật liệu. Có doanh nghiệp cho biết giá cát đắp tại dự án thi công từ năm 2023 tăng hơn 60%, trong khi giá công bố ở một số thời điểm chỉ bằng 60 - 70% giá thực tế. Những phản ánh này là dữ liệu để cơ quan quản lý rà soát vấn đề chung của ngành. Nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được giao xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét.

Hiệu quả sau mỗi chương trình

Đối thoại với doanh nghiệp không phải mô hình mới. Điều quyết định hiệu quả nằm ở những gì diễn ra sau cuộc gặp. Qua các phiên Cà phê doanh nhân, quy trình xử lý đang dần rõ hơn: Doanh nghiệp nêu việc; sở, ngành giải trình; lãnh đạo tỉnh kết luận, xác định cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý. Tuy nhiên, đồng hành không đồng nghĩa mọi đề xuất của doanh nghiệp đều được chấp thuận.

Đơn cử như tại phiên thứ năm, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vĩnh Thịnh đề nghị điều chỉnh dự án “Nuôi trồng thủy sản nước lạnh phục vụ du lịch” tại Tam Đảo sang “Khu ẩm thực và các dịch vụ tổng hợp phục vụ du lịch Sen Vàng”, tổng vốn dự kiến hơn 27 tỷ đồng. Dự án còn vướng mắc về quy hoạch và thủ tục pháp lý. Sau khi nghe các sở, ngành phân tích, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông quyết định chưa xem xét điều chỉnh dự án; giao Sở Xây dựng chủ trì đoàn liên ngành rà soát quá trình cấp phép, an toàn địa chất, sự phù hợp với quy hoạch và trách nhiệm của các bên. Cách xử lý này cho thấy ranh giới cần thiết trong hỗ trợ doanh nghiệp: Việc đủ điều kiện phải được thúc đẩy; vướng mắc do phối hợp, thủ tục phải được tháo gỡ; những vấn đề về quy hoạch, pháp lý cần được làm rõ trước khi quyết định.

Sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng hơn, số lượng doanh nghiệp, dự án và các vấn đề liên ngành cũng tăng lên. Vì vậy, giá trị của Cà phê doanh nhân không dừng ở giải quyết đối với từng trường hợp. Những kiến nghị qua đối thoại đã giúp tỉnh nhận diện các điểm nghẽn để rà soát quy trình quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Khâu theo dõi sau đối thoại vì thế có ý nghĩa quyết định. Mỗi nhiệm vụ được giao cần có đầu mối theo đến kết quả cuối cùng. Việc chậm phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý tiếp theo.

Hiệu quả của Cà phê doanh nhân không nằm ở số phiên tổ chức hay số doanh nghiệp tham dự, mà ở số kiến nghị được xử lý đúng hạn, dự án được khơi thông và những điểm nghẽn được giải quyết từ gốc. Khi kết luận tại bàn đối thoại được theo đến cùng bằng tiến độ và kết quả cụ thể, một giờ gặp gỡ sáng thứ Sáu mới thực sự chuyển thành hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đến giữa tháng 8/2026, Phú Thọ thu hút 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.707 triệu USD (tăng 97,8% về vốn so với cùng kỳ); có 3.265 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 34,6 nghìn tỷ đồng; 752 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 41.000 doanh nghiệp. Song song với Cà phê doanh nhân, tỉnh đã áp dụng quy trình “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Hết tháng 7/2026, 2 luồng đã tiếp nhận 272 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn của “Luồng xanh 24 giờ” đạt 98,23%, “Luồng xanh 50%” đạt 100%...

Ngọc Tuấn