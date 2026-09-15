Đảm bảo “mạch máu” điện cho công nghiệp phát triển bền vững

Khi công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng, điện chính là “mạch máu” giữ nhịp cho nền kinh tế. Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh, hạ tầng điện được đầu tư trước một bước, bảo đảm đủ công suất, an toàn và ổn định cho các khu, cụm công nghiệp, dự án công nghệ cao, sẵn sàng đón dòng vốn mới, góp phần phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Các kỹ sư Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Phú Thọ theo dõi, giám sát lưới điện trên hệ thống điều khiển từ xa.

Điện phải đi trước một bước

Công ty Điện lực Phú Thọ hiện quản lý gần 987.500 khách hàng; gần 20 nghìn km đường dây trung thế và hạ thế; hơn 7.600 trạm biến áp (TBA) phân phối và 40 TBA 110kV, tổng công suất 3.752 MVA. 8 tháng năm 2026, điện thương phẩm đạt khoảng 7,08 tỷ kWh, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ; công suất sử dụng điện lớn nhất toàn tỉnh đạt khoảng 2.390MW, tăng trên 16%. Nhóm khách hàng công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 62% sản lượng điện thương phẩm. Với quy mô phụ tải này, tỉnh Phú Thọ hiện đứng thứ 3/17 tỉnh, thành phố phía Bắc, sau Bắc Ninh và Hải Phòng.

Kỹ sư Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình) điều khiển dây chuyền sản xuất linh kiện, thiết bị cảm biến nhiệt độ.

Dòng vốn mới tập trung ngày càng nhiều vào các lĩnh điện tử, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Đây là những ngành đòi hỏi cao về chất lượng, độ tin cậy của nguồn điện. Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là một ví dụ. Được triển khai tại KCN Yên Quang, dự án có vốn đầu tư giai đoạn đầu 50 triệu USD và dự kiến tăng lên hơn 500 triệu USD ở giai đoạn tiếp theo. Để dự án sớm triển khai, tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp với ngành Điện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện TBA 110kV Yên Quang, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Phương, đại diện Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Meiko Electronics, cho biết: Đối với các dự án công nghệ cao, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nhất là nguồn điện ổn định là một trong những điều kiện quan trọng được doanh nghiệp tính toán ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Không chỉ bảo đảm đủ điện cho các dự án hiện hữu, hệ thống điện còn phải nâng cao khả năng đáp ứng khi phụ tải tiếp tục tăng. Theo báo cáo của ngành Điện, giai đoạn 2021-2025, điện thương phẩm trên địa bàn tăng bình quân khoảng 8,5%/năm; riêng năm 2025 đạt gần 11 tỷ kWh, tăng 9,65% so với năm trước. Dự báo năm 2026, sản lượng có thể vượt 12,23 tỷ kWh, tăng 11,29%.

Gỡ điểm nghẽn, mở hướng tăng trưởng

Để đón đầu nhu cầu mới, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư hệ thống lưới điện. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh triển khai 49 dự án lưới điện, gồm 48 dự án 110kV và 1 dự án 220kV, tổng mức đầu tư 5.358 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để hạ tầng điện có thể đi trước một bước, tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án phải được bảo đảm. Đây là một trong những điểm nghẽn tỉnh và ngành Điện đang tập trung tháo gỡ. Tại khu vực Hòa Bình, ngày 22/8, đoàn công tác của tỉnh làm việc với EVNNPC và các bên liên quan, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, không để các dự án điện trọng điểm kéo dài do nguyên nhân chủ quan. Trong đó, 5 công trình 110kV cấp bách tại Yên Thủy, Kỳ Sơn - Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi và tuyến từ TBA 220kV Hòa Bình đến TBA 110kV Hòa Bình đang được tập trung triển khai.

Tại khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc, tỉnh cũng đang đôn đốc 8 dự án 110kV trọng điểm, cấp bách. Đến cuối tháng 6, dự án đường dây và TBA 110kV Cẩm Khê 2 đã hoàn thành đóng điện; 11/22 xã, phường liên quan đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và bàn giao toàn bộ mặt bằng. Kết quả này cho thấy tiến độ các dự án không chỉ phụ thuộc không chỉ vào nguồn lực đầu tư mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa của các cấp, ngành và địa phương.

Phát triển điện mặt trời mái nhà tại xã Mai Châu.

Theo ông Đặng Văn Khánh - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, đơn vị ưu tiên bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các KCN, dự án trọng điểm và khu vực có nhu cầu phụ tải lớn. Công ty tập trung đầu tư lưới điện 110kV, trung và hạ áp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và chủ động xây dựng các phương án điều chỉnh phụ tải.

Cùng với đầu tư lưới điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển nguồn điện tại chỗ đang trở thành giải pháp quan trọng ể giảm áp lực cho hệ thống. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất hơn 47 MW; trong đó, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh chiếm gần 68% công suất. Việc phát triển nguồn điện tại chỗ gắn với sử dụng điện hiệu quả không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống mà còn thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Phát triển hạ tầng điện phải gắn với quy hoạch hệ thống điện quốc gia, kế hoạch đầu tư lưới điện của EVNNPC và không gian phát triển công nghiệp của tỉnh. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với ngành Điện, theo dõi sát diễn biến phụ tải, đôn đốc các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đây là những giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, bền vững.

Kỹ sư ngành Điện sử dụng thiết bị camera nhiệt để rà soát các điểm tiếp xúc, ngăn ngừa sự cố hư hỏng tại hiện trường.

Với vai trò là “mạch máu” giữ nhịp cho nền kinh tế, hạ tầng điện phải được phát triển đồng bộ với tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Điều đó đòi hỏi sự gắn kết giữa quy hoạch, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, quản lý phụ tải, tiết kiệm năng lượng và chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch.

Cùng với đó, việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mặt bằng, nhanh chóng đưa các dự án lưới điện vào vận hành, nâng cao độ tin cậy, góp phần quan trọng phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, công nghệ cao của tỉnh và thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đề án tăng trưởng kinh tế “2 con số” giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Ngọc Lam