Hội nhập để phát triển bền vững

Hội nhập quốc tế đang mở rộng không gian phát triển cho Phú Thọ, tạo thêm động lực từ tăng trưởng xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội đó là yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và khả năng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Trong hành trình hội nhập, việc chủ động nắm bắt thời cơ, củng cố nội lực, nâng cao sức cạnh tranh sẽ là “chìa khóa” để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững và vươn xa hơn.

Toyota Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong của tỉnh trong tiến trình hội nhập sâu rộng, đổi mới công nghệ để phát triển bền vững.

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ đạt 37,3 tỷ USD, tăng 61,35% so với cùng kỳ, bằng 94% kế hoạch năm. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 52 tỷ USD, tăng gấp 2 lần cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh thu hút trên 2,3 tỷ USD vốn FDI, gấp khoảng 2,6 lần cùng kỳ và vượt 43,6% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 54,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm. Cùng với đó, hơn 3.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 2,5% so với cùng kỳ; 785 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,5%.

Nhìn từ dòng vốn đầu tư cho thấy sức hấp dẫn của Phú Thọ đang được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm. Nhưng đằng sau những con số tăng trưởng ấy lại đặt ra một câu hỏi “Phú Thọ sẽ giữ lại được gì từ quá trình hội nhập?”, bởi hội nhập không chỉ là số vốn đầu tư được thu hút, số sản phẩm xuất khẩu hay quy mô kim ngạch thương mại, mà hiệu quả cuối cùng là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, tạo thêm giá trị gia tăng, việc làm chất lượng, chuyển giao công nghệ và hình thành những mối liên kết bền chặt trong chuỗi sản xuất.

Đây cũng là hướng mà công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đang từng bước chuyển mạnh. Ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cho rằng, trong thu hút đầu tư, điều quan trọng là phải hướng tới những dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, tạo được tác động lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương. Theo đó, xúc tiến đầu tư cần đi cùng xúc tiến liên kết, giúp doanh nghiệp trong tỉnh có thêm cơ hội trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh yêu cầu đối với các nhà cung ứng ngày càng cao. Các tập đoàn quốc tế không chỉ quan tâm đến giá thành sản phẩm mà còn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường, thời gian giao hàng, quản trị và khả năng đáp ứng ổn định trong dài hạn. Ông Đoàn Văn Lương - Giám đốc Công ty TNHH Phú Lương, phường Phúc Yên nhìn nhận, quá trình hội nhập đang mở thêm thị trường và cơ hội hợp tác, song cũng đặt doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới để thích ứng và cạnh tranh. Để có thể tham gia chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế về giá mà phải đầu tư bài bản hơn cho công nghệ, chất lượng, nhân lực và quản trị.

Một trong những hạn chế của doanh nghiệp nội địa hiện nay là quy mô vốn còn nhỏ, năng lực công nghệ và quản trị chưa đồng đều, khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế còn hạn chế. Trong khi đó, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo những yêu cầu mới về tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bởi vậy, hội nhập không thể chỉ nhìn từ góc độ xuất khẩu hay thu hút FDI mà là quá trình nâng cấp nền kinh tế từ bên trong. Theo ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, để tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Cùng với đó, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà cung ứng trong nước và doanh nghiệp FDI. Ngành Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là để sản phẩm của Phú Thọ không chỉ xuất khẩu được mà phải nâng cao giá trị, vị thế trong chuỗi cung ứng.

Muốn hội nhập bền vững, Phú Thọ cần hình thành được hệ sinh thái, trong đó, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp trong nước đều là mắt xích và người lao động, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ logistics, tài chính... cùng tạo thành một chuỗi liên kết. Khi doanh nghiệp nội địa đủ năng lực trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn; khi sản phẩm địa phương đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế; khi công nghệ và phương thức quản trị hiện đại được lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp trong nước... thì mới thực sự tạo ra sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Phú Thọ đang có không gian phát triển mới, với quy mô thị trường, nguồn lực, hạ tầng và dư địa liên kết rộng hơn. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động kết nối và tháo gỡ khó khăn bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Quang Nam